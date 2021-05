VOX setzt «Tonis Welt» fort

TV-News

„Gute Quoten im TV und hohe Streamingnutzung“ seien die Gründe für eine zweite Staffel der Spin-off-Serie.

VOX und TVNow gaben am Donnerstag bekannt, dass man der Spin-off-Serieeine zweite Staffel spendieren werde. In der Mitteilung war von „guten Quoten im TV und hoher Streamingnutzung“ die Rede. Ersteres lässt sich allerdings nicht so recht bestätigen, denn im Schnitt sorgten die acht Episoden für Marktanteile von 4,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 5,5 Prozent bei den Umworbenen – jeweils deutlich unterdurchschnittliche Werte für VOX . Lediglich die beiden letzten Folgen konnten auf dem Gesamtmarkt überzeugen und sorgten für 1,49 und 1,57 Millionen Zuschauer und 4,8 und 5,4 Prozent.Die Hoffnung besteht also, dass sich die Serie mit Ivo Kortlang und Amber Bongard in Zukunft besser schlagen könnte. Die beiden werden selbstredend auch in der zweiten Staffel wieder in ihre Rollen schlüpfen und die Geschichte von Anton „Toni“ Vogel und Valerie Hoss fortsetzen.Kortlang freue sich riesig über die Fortsetzung der Show, wie er in einem Instagram-Video zum Ausdruck brachte: „Es sind gerade mal zwei Wochen um, seit die letzten beiden Folgen von «Tonis Welt» ausgestrahlt wurden und viele haben ja gefragt, 'Wird es eine zweite Staffel geben?' Und ich bin heute da, um anzukündigen, dass wir eine zweite Staffel von «Tonis Welt» machen werden, für nächstes Jahr, für TVNow und für VOX . Amber und ich schlüpfen nochmal in unsere Rollen und erzählen die Geschichte von «Tonis Welt» weiter. Ich bin einfach nur mega happy und mega dankbar, einerseits, dass TVNow und VOX nochmal Bock haben, diese Geschichte weiterzuerzählen und auch über das ganze Feedback zu «Tonis Welt» von euch und dass es so viele gibt, die Lust haben auf eine zweite Staffel. Leute, ich mache mir jetzt einen richtig guten Tag. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr!"