Ellen im siebten Himmel

Soap-Check

Während es bei «Rote Rosen» romantisch wird, darf Laura bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» nicht auffliegen.

Merle muss nun zur Therapie erscheinen, ist aber entschlossen, den Therapeuten zu überzeugen, dass sie keine Behandlung braucht. Die Sitzung mit Burckhardt von Tangendorf verläuft dann auch scheinbar erfolgreich. Als Merle darum bittet, auf die Maßnahme zu verzichten, widersetzt er sich nicht. Merle freut sich. Doch dann erhält sie einen Brief vom Gericht, das sie stattdessen zu 10.000 Euro Strafe verdonnert. Tatjana und Paul fallen aus allen Wolken, als Sascha plötzlich vor der Tür steht. Und Sascha ist sauer, dass er nichts von Paul wusste. Tatjana fühlt sich zwischen allen Stühlen. Tristan gesteht Amelie eine künstlerische Blockade. Er hofft, neue Inspira-tion zu finden. Er sieht in Amelie eine Seelenverwandte. Sara überzeugt Britta, eine Patientin mit Kittelphobie in Privatkleidung versorgen zu dürfen. Hendrik ist sauer, dass Sara nicht zuerst mit ihm als zuständigem Stationsarzt gesprochen hat, son-dern gleich mit Britta. Er spürt zum ersten Mal, dass er mit der neuen Situation ein Problem hat. David und Ellen schweben im siebten Himmel, doch kurz vorm Sex wird Ellen zu einem Noteinsatz ins "Carlas" beordert.Maja und Florian kommen sich näher. Christoph erfährt von Arianes Angebot. Alfons und Hildegard lernen ihren Sprachassistenten kennen. Rosalie überführt Michael als Lügner. Maja und Florian stoßen bei ihrer Recherche auf einen alten E-Mail-Account von Erik. Unauffällig versucht Florian von seinem Bruder einen Hinweis auf das Passwort zu erhalten – vergeblich. Um den Kopf frei zu bekommen, machen Maja und Florian einen Spaziergang und es gelingt ihnen tatsächlich, das richtige Pass-wort zu finden. Daraufhin umarmen sich die beiden überglücklich. Christoph erfährt, dass Werner Arianes Anteile kaufen will und verlangt von ihm, den Deal platzen zu lassen. Als Werner sich weigert, gibt Christoph Ariane zu verstehen, dass sie sich nicht zu früh freuen soll. Verunsichert zieht sie ihr Angebot gegenüber Werner zu-rück. Alfons überrascht Hildegard mit einem Sprachassistenten, den er gewonnen hat. Hildegard ist zunächst skeptisch, findet jedoch schnell Gefallen an der moder-nen Technik und möchte den Sprachassistenten zu Alfons‘ Verwunderung sogar behalten. Michael gibt vor Rosalie zu, dass es sich bei dem mysteriösen Brief um Nataschas Scheidungsunterlagen handelt und er es ihr nicht gesagt hat, weil er sie nicht verunsichern wollte. Doch dann findet Rosalie das Zugticket nach Hamburg. Sie ist verärgert und konfrontiert Michael damit, warum er ihr vorenthalten hat, dass er zu Natascha wollte.Josephine verdächtigt Christian, ins Prüfungsbüro eingebrochen zu sein. Wird Christian seinen Freund Benjamin decken oder die Wahrheit gestehen? Koch-Azubi Sarah will sich als Food-Influencerin versuchen. Muss sie unlautere Mittel anwenden, um ihre Roulade fürs Internet aufzu-hübschen?Till wird in letzter Sekunde von Chris aus der Sauna gerettet. Er ist sicher, dass Eva ihn umbringen wollte. Wird er sich nun rächen? Geschockt erkennt Eva, dass sie Till fast getötet hätte. Als Till sie beschuldigt, kommt Britta ihr nicht ganz uneigennützig mit einem Alibi zur Hilfe. Ein lustiges Abenteuer mit Jakob reißt bei Monika alte Wunden auf. Als Monika sich ihm anvertraut, fängt Jakob sie freundschaftlich auf.Malu ist zutiefst entsetzt und wendet sich enttäuscht von Justus ab. Als Justus am nächsten Tag vermisst wird, befürchtet Malu das Schlimmste ... Leyla hält gegen alle Widerstände weiter am Traum vom Eislaufen fest und wird dafür belohnt.Als Lauras installierte Kamera auf Felix' Küchenboden segelt, muss sie Felix erneut aufsuchen, um nicht aufzufliegen. Laura nutzt den Moment und versucht, Nähe zu Felix aufzubauen ... Nihat will endlich die Wahrheit wissen. Doch bevor er seine Eltern konfrontieren kann, muss er sich in Geduld üben. Das fällt ihm zunehmend schwerer und schließlich platzt er mit seinem Wissen raus. Mit der Reaktion seiner Eltern hat er allerdings nicht gerechnet.Jessi versucht erneut, an Katjas Notizbuch zu gelangen, um sie damit überführen zu können. Doch ihre Konkurrentin weiß das zu verhindern. Als Katja sie auch noch provoziert, platzt Jessi endgültig der Kragen. Doch zu ihrem Nachteil sind die beiden nicht unbeobachtet geblieben. Rosa ist indessen nicht bewusst, wie abhängig sie bereits von den Aufputschmitteln ist. Inzwischen ist ihr jedes Mittel recht, um an die Pillen zu gelangen. Tom findet ihr Verhalten seltsam und auch Carmen macht sich Sorgen. Rosa fühlt sich jedoch blendend und weist jeden zurück, der ihr blöd kommt. Sie ist sicher, dass sie dank der Pillen die Prüfungen bestehen wird! Bella will derweil um Vince kämpfen, da sie ihn noch immer liebt und auch er zugegeben hat, noch Gefühle für sie zu haben. Doch auch Kim hat es auf Vince abgesehen und schafft es, ihn scheinbar immer mehr um den Finger zu wickeln. Unterdessen wird Felix von schrecklicher Prüfungsangst geplagt. Seine Freunde wollen ihm diese nehmen und legen ihm Entspannungsmethoden nahe. Als das nicht klappt, entschließen sie sich, die Lösungen für die mündliche Prüfung zu stehlen – doch Lehrer Max erwischt sie auf frischer Tat. Werden sie deshalb von der Schule fliegen?Jills Freude über ihren neuen Arbeitsplatz trübt sich ordentlich ein, als ihr bewusst wird, dass ihr Kollege Jeremy vielleicht doch nicht so cool mit ihrer Abfuhr umgeht. Das will Jill allerdings nicht einfach im Raum stehenlassen. Sie sucht das Gespräch mit ihm, welches zu ihrer Erleichterung mehr als nur positiv verläuft. Jill ahnt nicht, dass Jeremy sich immer noch mehr bei ihr erhofft. Zum Glück hat sie allerdings in ihrer Freundin Lucy jemanden an ihrer Seite, der so einen verlogenen Typen wie Jeremy zwei Kilometer gegen den Wind riechen kann. Grund genug für Jill, ihre liebe und nette Ader für einen Moment zu vergessen und ihm eine Ansage zu machen, die er so schnell nicht vergessen wird...Olivia fühlt sich ziemlich überrumpelt, als Dean nach drei Tagen Funkstille unangekündigt vom Familienbesuch zurückkehrt. Verunsichert weicht sie ihm aus, weil sie ihn vermisst hat und fürchtet, dass er sich inzwischen vielleicht gegen sie entschieden hat. Angespornt von Milla, will Olivia dann aber einen Schritt auf Dean zugehen und sich mit ihm aussprechen. Doch durch eine missverständliche Begegnung entflammt abermals ihre Eifersucht auf Toni, und statt einer Aussprache geht Olivia mit Miguel feiern. Der hat innerlich mit seinen unklaren Gefühlen für Olivia zu kämpfen und kann sich nach einer wilden, innigen Partynacht nicht mehr zurückhalten. Völlig fasziniert küsst er die schlafende Olivia. Allerdings wird er dabei von Dean beobachtet, der dem Halbbrasilianer daraufhin eine deutliche Ansage macht…