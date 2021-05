Anita Schneider geht zu Wiedemann & Berg Film

Köpfe

Dort verantwortet sie in Zukunft den gesamten Herstellungsbereich für Wiedemann & Berg Film sowie W&B Television.

Anita Schneider wechselt zum 1. Juli als Head of Production zu Wiedemann & Berg. In ihrer Position verantwortet sie den gesamten Herstellungsbereich übergreifend für die Wiedemann & Berg Film GmbH sowie die W&B Television GmbH. Sie berichtet in ihrer Funktion als Head of Production direkt an Max Wiedemann, Geschäftsführer der Wiedemann & Berg Film und W&B Television sowie Chief Production Officer der Leonine Studios.„Wir kennen Anita Schneider schon lange und schätzen sie fachlich wie menschlich gleichermaßen. Anita ist ein große Teamplayerin, besitzt eine ausgezeichnete Expertise und Erfahrung in allen Bereichen der Produktion und hat in ihrer Vergangenheit schon viele herausragende Projekte realisiert. Wir freuen uns sehr, dass sie unser großartiges Herstellungs-Team nun als Head of Production verantworten wird“, sagt Max Wiedemann zur Neuverpflichtung.Anita Schneider ergänzt: „Ich freue mich sehr, bald ein Teil von Wiedemann & Berg mit ihrer breit aufgestellten Erfahrung in der Realisierung von hochwertigen Kino- und TV-Filmen, sowie herausragenden Serien zu sein und meine Erfahrung dort einzubringen und zu teilen.“ Seit Januar 2020 arbeitet Schneider für die DZ Bank AG, wo sie als Medienkundenberaterin für nationale und internationale Filmfinanzierung verantwortlich war. Die studierte Betriebswirtschaftlerin hatte als Assistenz der Geschäftsleitung bei Bliss Film- und Fernsehproduktion und im Weltvertrieb der Bavaria Media ihren Einstieg in die Medienbranche. Bis 2001 war sie in der Herstellungsleitung bei ProSiebenSat.1 Media tätig. 2001 gründete sie mit Christian Becker und der Constantin Film die Rat Pack Filmproduktion in München und 2002 die Westside Filmproduktion in Krefeld. Von 2009 bis 2019 war Anita Schneider als Geschäftsführerin und Produzentin bei der Olga Film tätig,