«Nord bei Nordwest»: 17. Film geht in Produktion

TV-News

Kaum ein Krimi-Film generierte in diesem Jahr eine größere Reichweite als «Nord bei Nordwest: Im Namen des Vates». Zwei weitere Filme waren daher er in Planung, aber aller guten Dinge sind drei.

Dass Krimis in diesem Jahr besonders gut laufen, ist bekannt. Dennoch ließ die ReiheAnfang des Jahres aufhorchen, als für den insgesamt 14. Film mehr als zehn Millionen Zuschauer ausgewiesen wurden. Ein sensationeller Rekord, vor allem wenn man bedenkt, dass die Reihe donnerstags läuft und vorher eher bei einer Reichweite zwischen fünf und sieben Millionen Zuschauern angesiedelt war. Die drei Filme in diesem Jahr sorgten für 8,16, 8,55 und eben jene 10,08 Millionen Zuschauer – «Tatort»-Niveau. Da überrascht es nicht, dass Das Erste mehr von den Filmen der Donnerstags-Krimi-Reihe möchte.Zwei weitere Filme wurden bereits bestellt und am Donnerstag gab der NDR bekannt, das ein weiterer Film derzeit produziert werde. Für(Arbeitstitel) laufen seit 18. Mai die Dreharbeiten, die voraussichtlich bis zum 16. Juni andauern werden. Wieder mit dabei sind Hinnerk Schönemann als Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs, Jana Klinge als Kommissarin Hannah Wagner und Marleen Lohse als Tierärztin Jule Christiansen. In weiteren Rollen sind unter anderem Cem Ali Gültekin, Stephan A. Tölle, Regine Hentschel, Victoria Fleer und Bettina Stucky zu sehen. Markus Imboden inszeniert den neuen Krimi. Nach «Dinge des Lebens» ist es sein zweiter Film aus der Reihe. Das Drehbuch schrieb erneut Niels Holle. «Der Ring» wird voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres ausgestrahlt.Inhaltlich wird der 17. «Nord bei Nordwest»-Film wie folgt beschrieben: „Hauke Jacobs wird als Ermittler von Kollegin Hannah Wagner aufs Äußerste gefordert, während sich Jule Christiansen vor allem um ihren kranken Vater sorgt. Ein zufälliges Wiedersehen mit dem Kieler Polizisten Jost Striesow (Jakob Benkhofer) bringt Hannah dazu, ihren Ex-Kollegen Lasse (Thomas Niehaus) anzurufen, mit dem sie früher eine Affäre hatte. Es scheint, dass Striesow von einem mächtigen Kieler Drogenring geschmiert wurde und jetzt auf der Flucht ist. Er soll ein Mädchen entführt haben, um dessen Aussage in einem Strafprozess zu verhindern. Hauke und Hannah machen sich sofort auf die Suche nach dem Mädchen. Sie bekommen Unterstützung aus Kiel: Lasse und seine Kollegin Nina (Franziska Hartmann) kommen nach Schwanitz. Doch Hauke ist den beiden gegenüber skeptisch. Wem kann er wirklich vertrauen? Auch Haukes Eifersucht auf Lasse ist den Ermittlungen nicht gerade zuträglich. Als das Mädchen sich befreien kann und ausgerechnet bei Jules Vater Dirk (Jens Weisser) Schutz sucht, geraten alle in größte Gefahr.