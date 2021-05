«Das perfekte Dinner» setzt auf Influencer

TV-News

Fünf Influencer kochen Mitte Juni um 3.000 Euro für den guten Zweck.

Eigentlich hat VOX keinen Bedarf irgendetwas am Konzept der Vorabendsendungzu ändern, denn die Hobby-Kochshow liefert in diesem Jahr konstant gut ab. Die Ausgaben in diesem Jahr kamen bislang auf eine Durchschnittsreichweite von 1,32 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Die Marktanteile befinden sich jeweils im Senderschnitt und belaufen sich auf 4,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,1 Prozent in der Zielgruppe. Dennoch haben sich die Produzenten von ITV Studios Germany für den Juni etwas überlegt, um ein wenig frischen Wind in die Sendung zu bekommen.Zwischen dem 7. und 11. Juni treten dann fünf Promi-Influencer gegeneinander an und kochen um 3.000 Euro für den guten Zweck. Mit dabei sind Carmen Kroll (Instagramname: carmushka), Michi Brandl (michivonwant), Nicolette Fountaris (nicolette.vlogt), Louis Kuhlmann (louisdarcis) und Justine Schlütter (justineschlue), die alle mehrere Hunderttausend Abonnenten in den sozialen Medien vorweisen können.Das Konzept selbst bleibt wie gewohnt erhalten. Jeder muss einmal Gastgeber sein und die anderen mit einem Drei-Gänge-Menü bekochen, die den Abend dann mit Punkten zwischen eins und zehn bewerten. VOX strahlt «Das perfekte Dinner» immer werktags ab 19 Uhr aus.