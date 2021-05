Starz besetzt die Hauptrollen für «Dangerous Liaisons»

US-Fernsehen

In der neuen Serie werden Alice Englert und Nicolas Denton mit von der Partie sein.

Die Fernsehserie «Dangerous Liaisons» des Senders Starz wurde mit Alice Englert und Nicolas Denton besetzt. Die Serie ist eine Neuinterpretation des gleichnamigen Buches von Pierre Choderlos de Laclos und erzählt die Geschichte, wie sich die Marquise de Merteuil (Englert) und der Vicomte de Valmont (Denton) als leidenschaftliches junges Liebespaar in Paris am Vorabend der Revolution treffen.Leonora Lonsdale wird bei den ersten vier Episoden der Staffel Regie führen. Die Serie wird von Harriet Warner kreiert und geschrieben, die auch als ausführende Produzentin fungiert. Warner schuf zuvor die Serie «Tell Me Your Secrets» und arbeitete auch an Shows wie «Call the Midwife». Die Serie wird von Lionsgate Television und Playground produziert.Die «Dangerous Liaisons»-Serie wurde ursprünglich 2019 bei Starz bestellt. Der Roman wurde bereits mehrfach für die Bühne und die große Leinwand adaptiert, am bekanntesten 1988 von Warner Bros. und dem britischen Regisseur Stephen Frears. Diese Version war mit Glenn Close als Merteuil und John Malkovich als Valmont besetzt und gewann drei Oscars für das adaptierte Drehbuch, das Kostümdesign und das Produktionsdesign.