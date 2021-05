«Wool»: Rebecca Ferguson übernimmt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, die demnächst auch in «Dune» zu sehen sein wird, ist damit bei Apple unter Vertrag.

Die AppleTV+-Fernsehseriewird mit Rebecca Ferguson besetzt. «Wool» spielt in einer zerstörten und giftigen Zukunft, in der eine Gemeinschaft in einem riesigen Silo unter der Erde existiert, Hunderte von Stockwerken tief. Dort leben Männer und Frauen in einer Gesellschaft voller Vorschriften, von denen sie glauben, dass sie sie schützen sollen. Ferguson wird die Rolle der Juliette übernehmen, einer unabhängigen und hart arbeitenden Ingenieurin.Ferguson wird als ausführende Produzentin fungieren, Graham Yost schreibt das Drehbuch. Morten Tyldum führt Regie, die Produktion übernimmt AMC Studios. «Wool» war zunächst eine Kurzgeschichte, die online publiziert wurde. Doch daraus entwickelte sich die „Silo“-Serie, die mit den Büchern „Shift“ und „Dust“ fortgesetzt wurde.Ferguson wird als nächstes in Denis Villeneuves «Dune» zu sehen sein, der im Oktober in die Kinos kommen soll, sowie in «Reminiscence» mit Hugh Jackman, der im August Premiere haben wird.