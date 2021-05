Das Filmprogramm bleibt deutlich abgeschlagen

Quotennews

Mit «Die Bestimmung» hatte ProSieben an diesem Abend keinen Erfolg. RTLZWEI versuchte es mit «Knowing», während VOX weiterhin die Serie «Magnum P.I.» ausstrahlte.



ProSieben eröffnete die Primetime am Vorabend mit dem Science-Fiction-Film. Für diesen Film entschieden sich jedoch nicht mehr als 1,09 Millionen Fernsehende. Folglich kam der Sender auch nicht über eine solide Quote von 3,8 Prozent hinaus. Auch bei den 0,50 Millionen Umworbenen war die Ausstrahlung kein Erfolg, denn hier fuhr man nur akzeptable 7,0 Prozent Marktanteil ein. Deutlich abwärts ging es dann jedoch mit dem Actionthriller, der ab 23.10 Uhr noch 0,35 Millionen Zuschauer auf dem Sender hielt. Der Marktanteil fiel hier auf mäßige 3,0 Prozent zurück. Bei den 0,16 Millionen Jüngeren blieben schwache 4,8 Prozent übrig.RTLZWEI stand mit dem Mysteryfilmdeutlich besser da. Die 0,89 Millionen Fernsehenden, die sich für die Übertragung entschieden, bescherten dem Sender eine gute Quote von 3,1 Prozent. Auch mit einem Publikum von 0,40 Millionen Werberelevanten und 5,6 Prozent Marktanteil landete der Film über dem Senderschnitt. Die Sehbeteiligung kletterte schließlich beim Science-Fiction-Thrillerauf einen hohen Wert von 3,6 Prozent. Für das Programm entschieden sich somit 0,46 Millionen Zuschauer. Bei den 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde noch ein passabler Wert von 4,1 Prozent gemessen.Bei VOX war mit zwei neuen Folgen der Detektivserieauch am gestrigen Abend keine wirkliche Besserung in Sicht. Wie in den Wochen zuvor landete das Programm bei ausbaufähigen Ergebnissen. Zunächst schalteten 0,90 Millionen Fernsehende ein, ehe die zweite Episode 1,03 Millionen Serienfans erreichte. Der Marktanteil verbesserte sich somit von mauen 3,0 auf akzeptable 3,5 Prozent. Für beide Folgen entschieden sich zudem jeweils 0,32 Millionen Umworbene. Das Resultat waren mäßige Sehbeteiligungen von 4,6 sowie 4,3 Prozent.