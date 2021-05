Komödie im Ersten reiht sich nur knapp hinter den ZDF-Krimis ein

Quotennews

«Der Alte» und «Letzte Spur Berlin» verloren am gestrigen Abend einige Zuschauer, wovon «Das Kindermädchen» im Ersten profitierte.



Das ZDF startete mit einer neuen Ausgabe der Krimiseriein die Freitagabend-Primetime. Mit 5,44 Millionen Zuschauer fiel der Sender hier gegenüber den Vorwochen ein Stück zurück. Die Reichweite reichte dennoch für einen starken Marktanteil von 18,0 Prozent. Auch bei den 0,51 Millionen Jüngeren waren weiterhin hohe 7,4 Prozent möglich.knüpfte im Anschluss mit 4,77 Millionen Fernsehenden und einer Quote von 16,0 Prozent an die Serie an. Bei den 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden weiterhin gute 6,8 Prozent Marktanteil eingefahren.Dieüberzeugte mit 4,48 Millionen Neugierigen genauso viele Menschen wie in der Vorwoche. Die Sehbeteiligung steigerte sich minimal auf starke 18,5 Prozent. Während die Zuschauerzahl somit auf dem Gesamtmarkt knapp vor «Let's Dance» lag, landeten die 1,24 Millionen Jüngeren ein kleines Stück dahinter. Dennoch wurde ein traumhafter Marktanteil von 18,5 Prozent gemessen. Erst mitfiel der Sender unter den Senderschnitt auf einen mauen Wert von 8,2 Prozent Marktanteil. Mit 1,46 Millionen Zuschauern war das Programm jedoch so gefragt wie seit Oktober nicht mehr. Die 0,42 Millionen jüngeren Fernsehenden landeten sogar bei einer starken Quote von 8,5 Prozent.Mit der Komödielag das Erste nicht weit hinter den Krimis im ZDF zurück. Mit 4,63 Millionen Zuschauern war dies der bislang gefragteste Teil der TV-Reihe. Der Sender durfte sich somit über einen starken Marktanteil von 15,3 Prozent freuen. Auch die 0,60 Millionen Jüngeren steigerten sich auf einen hohen Wert von 8,5 Prozent.