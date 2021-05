«Polizeiruf 110» feiert 50. Jubiläum

TV-News

Am 30. Mai feiert die erfolgreiche Krimiserie «Polizeiruf 110» im Ersten und beim MDR sein Jubiläum.

Um das 50. Jubiläum wird es viele Themenschwerpunkte, Dokumentationen und andere Angebote in Fernsehformaten geben, alles unter dem Motto:. Am Abend des 30. Mai gibt es die Jubiläumsfolgein der Primetime beim Ersten, gefolgt von. In der Jubiläumsfolge geht ein neues Ermittlerteam, bestehend aus Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Kriminalkommissar Michael Lehamnn (Peter Schneider), aus Halle an den Start. Durch intensive Zeugenbefragungen muss ein mysteriöser Mordfall geklärt werden, der schon mehrere Monate ungeklärt blieb.Clemens Meyer und Thomas Stuber, die ebenfalls für die Kinofilme «Herbert» und «In den Gängen» ► für das MDR verantwortlich waren, schrieben auch für die Jubiläumsfolge «Polizeiruf 110» das Drehbuch. Stuber führt zudem auch Regie. Wie erwähnt, folgt im direkten Anschluss an die Folge, am gleichen Abend ab 23:35 Uhr, die Dokumentation. In 45 Minuten möchte die Doku mit Matthias Göpfert hinter die Kulissen des neuen «Polizeiruf 110» aus Halle blicken und spricht mit den Hauptprotagonisten, wie auch den Drehbuchautoren. Zudem kommen bekannte «Polizeiruf»-Geister wie Charly Hübner, Anneke Kim Sarnau oder Maria Simon zu Wort.Die Dokumentation können sich waschechte Fans der Reihe jedoch schon etwas früher anschauen, wenn sie am 22. Mai in der Primetime beim MDR einschalten. Hier läuft die Doku dann sogar in der 90-Minuten-Version, was wohl ein Wiedersehen mit den Kommissaren Fuchs und Beck, Oberleutnant Thomas Grawe, demund mit Polizeihauptmeister Horst Krause ermöglichen. Im Anschluss an die Dokumentation beginnt das MDR-Fernsehen mit der ersten von mehreren geplanten sogenannten «Polizeiruf»-Nächten. Gezeigt werden Fälle von den Kommissaren Schmücke, Schneider, von Revierpolizist Krause und Oberleutnant Grawe. Mit der Reportagebeginnt die zweite «Polizeiruf»-Nacht am 25. Mai ab 22:10 Uhr.Nach der Reportage gibt es für Fans der ersten Stunde den ersten gezeigten Fall aus dem Jahr 1971. Bis zum 30. Juni zeigt das MDR-Fernsehen insgesamt 51 «Polizeiruf»-Krimis aus vergangenen Jahren. Noch nicht genug? Kein Problem, denn am 27. Mai werden im MDR verschiedene «Polizeiruf»-Kommissare porträtiert, jeweils in halbstündigen Formaten und beginnend um 23:10 Uhr mit Peter Sodann. Zudem giubt es am 28. Mai einen Besuch bei «Riverboat» von «Polizeiruf»-Kommissar Peter Schneider und Clemes Meyer, der muss im Übrigen auch zur Sonderausgabe des diesjährigen Lesefests «Leipzig liest extra #wirsindbuchmesse». Beim neuen «Polizeiruf 110» wird sich auch mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt, als erster Krimi der Reihe wurde An der Saale hellem Strande in Gebärdensprache übersetzt.