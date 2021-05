Zwei Spielfilme deutlich besser als die RTL-Primetime

Quotennews

Dass die Spielfilme aus dem linearen Fernsehen keinesfalls wegzudenken sind, zeigten Sat.1 und VOX mit ihrem gestrigen Primetime-Angebot. Die 20:15-Uhr-RTL-Show musste sich hinten anstellen.

Ob nun Spielfilme im linearen Angebot noch zeitgemäß sind, die Werbeunterbrechungen zu sehr stören oder ob Streaming den Filmmarkt sowieso schon dominiert müssen sicherlich andere Leute beurteilen. Nach gestern ist jedoch eines klar: Am Samstagabend einfach eine Wiederholung einer Show senden bringt dir nicht mehr Zuschauer als ein Film. So nämlich geschehen im Vergleich von «Vaiana» (Sat.1), «The Transporter Refueled» (VOX) und eben «Die größten Fernsehmomente aller Zeiten» (RTL).Mit den besten Ergebnissen beginnend zeigte sichbei Sat.1 am gestrigen Abend als erfolgreichstes Format dieses Vergleichs. Man konnte auf 1,4 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bauen und war auch in der Zielgruppe mit 0,69 Millionen Zuschauern ganz vorn. Die Marktanteile lagen bei 4,6 Prozent insgesamt und 8,5 Prozent am Markt der werberelevanten Zielgruppe. Dicht dahinter positionierte sich der Spielfilmmit 1,32 Millionen Zuschauern, davon jedoch nur 0,43 Millionen Werberelevante. Somit sicherte sich VOX 4,4 Prozent Marktanteil und landete am Markt der Zielgruppe bei 5,4 Prozent.Abgeschlagen präsentierte sich RTL mit einer Wiederholung von. Hierzu schalteten lediglich 1,04 Millionen Zuschauer ein, bei den werberelevanten Zuschauern von 14 bis 49 Jahren fiel man mit 0,33 Millionen regelrecht durch. Der Marktanteil von 4,1 Prozent am Gesamtmarkt gepaart mit dem Zielgruppenergebnis von 4,4 Prozent zeigen, dass einfachin der Primetime keinesfalls läuft. Erwähnt werden muss jedoch auch, dass ProSieben sich mitzur gleichen Zeit versuchte und nur 0,84 Millionen Zuschauer anziehen konnte. Immerhin war man mit 0,51 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe recht erfolgreich. Der globale Marktanteil von 2,8 Prozent ist jedoch durchaus bitter, wenn man auch in der Zielgruppe mit 6,3 Prozent das Bild etwas aufhübschen konnte.