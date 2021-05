«Ladies Night» kehrt mies zurück

Quotennews

Mit dieser Vorlage riss «Das Gipfeltreffen» ebenfalls keine Bäume aus.

Die letzte Episode, die Das Erste vonsendete, erzielte am 11. Februar lediglich 1,40 Millionen Zuschauer und kam auf einen Marktanteil von acht Prozent. In der zweiten Nacht, in der Dagmar Schönleber, Sarah Bosetti, Katinka Buddenkotte und Gayle Tufts zu Gast waren, erzielte eine Reichweite von 1,05 Millionen Zuschauer, die Produktion vom WDR sorgte für einen Marktanteil von 6,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich die Sendung lediglich 0,18 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 4,4 Prozent.Das sechste, das mit seinen letzten beiden Ausgaben auf 7,1 und 7,0 Prozent bei den jungen Menschen kam, hatte dieses Mal Probleme. Mit nur 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Sendung einen Marktanteil von vier Prozent. Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König brachten 0,57 Millionen Menschen zum Lachen, der Marktanteil lag bei 5,1 Prozent.Zur besten Sendezeit sorgtefür 6,37 Millionen Zuschauer. Das Format, das von Ulli Stephan und Markus B. Altmeyer geschrieben wurde, erzielte einen Marktanteil von 21,0 Prozent. Das von Anno Saul umgesetzte Projekt sicherte sich 0,65 Million junge Menschen, der Marktanteil lag bei 8,5 Prozent.