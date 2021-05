Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Alarm für Cobra 11» bei RTL? Punktete ProSieben mit «Germany’s Next Topmodel»?

6,37 Millionen Fernsehzuschauer machtenzur Nummer eins am Donnerstagabend. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 21,0 Prozent, bei den jungen Zuschauern wurden 8,5 Prozent verbucht. Mitundim Anschluss sorgte man für 4,8 und 6,6 Prozent, insgesamt schalteten 2,76 und 2,26 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile bei den ab 3-Jährigen lagen bei 10,4 und 10,3 Prozent.Zwei neue-Folgen begeisterten 3,08 und 3,45 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 10,2 und 11,4 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr die Serie 3,6 und 4,1 Prozent Marktanteil ein. Mit demundsorgte das ZDF für 3,82 und 2,79 Millionen Zuschauer, es wurden 14,1 sowie 13,7 Prozent Marktanteil generiert. Beim jungen Publikum standen 7,8 respektive 7,3 Prozent auf der Uhr.brachte ProSieben 2,25 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 18,9 Prozent. Unterdessen fuhr0,78 Millionen Zuschauer ein, bei den jungen Leuten wurden 5,1 Prozent Marktanteil ermittelt. Neue Folgen vonundunterhielten 1,83 respektive 1,53 Millionen, in der Zielgruppe waren 8,9 sowie 7,0 Prozent dabei.Die ersten zwei von vier-Wiederholungen fuhren 7,9 und 6,1 Prozent in der Zielgruppe ein, insgesamt wurden 1,23 und 1,20 Millionen gemessen. Zwei Wiederholungen vonsicherten sich 0,82 sowie 0,67 Millionen, die Marktanteile lagen bei 6,0 und 5,9 Prozent.bescherte VOX 1,84 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 7,7 Prozent.