Tatiani Katrantzi kehrt zu «Unter Uns» zurück

Die Schauspielerin übernimmt dabei ihre alte Rolle als Jennifer Turner an. Die Ausstrahlung der Episoden folgt ab August.

Nach über 20 Jahren kehrt Schauspielerin Tatiani Katrantzi wieder zu ihren Anfängen zurück. 1994 startete sie ihre Fernsehkarriere bei der täglichen Seifenoper und gehörte dort zum ursprünglichen Cast. Nach vier Jahren und über 900 Folgen verließ sie die Show, nun gibt sie also ihr Comeback bei der UFA-Serial-Drama-Produktion.Aktuell entstehen neue Folgen mit Katrantzi, die ihre alte Rolle als Jennifer Turner einnimmt in Köln, das teilte der Kölner Sender RTL am Donnerstag mit. Gegenüber der Deutschen Presse Agentur sagt sie, dass sie sich wieder gefühlt und verhalten habe, wie eine 20-Jährige. Es sei, als ob keine Zeit vergangen wäre. Sie sei vorher sehr aufgeregt gewesen, da sich der Stab seit ihrem Abgang verändert habe, dennoch sei es von der ersten Sekunde an dasselbe Gefühl gewesen.Damals schied Jennifer Turner alias Tatiani Katrantzi bei «Unter Uns» aus, da sich Turner dazu entschied, nach Ruanda zu gehen, um dort in einem Flüchtlingslager zu arbeiten. Die neuen Episoden mit Katrantzi sind voraussichtlich ab 3. August zu sehen. «Unter Uns» läuft werktäglich ab 17:30 Uhr bei RTL und ist zudem bei TVNow abrufbar.