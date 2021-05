«The Taste»: Sat.1 dreht neue Staffel

TV-News

Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin bilden erneut die Jury der neuen Staffel.

Sat.1 hat am Donnerstag eine weitere Staffel vonangekündigt, die derzeit in den Bavaria Studios in München gedreht werden. Die nunmehr neunte Runde soll im Spätsommer beim Unterföhringer Sender Premiere feiern. Personell ändert sich im Vergleich zur achten Staffel nichts, erneut fungiert Angelina Kirsch als Moderatorin. Die Jury besteht weiterhin aus Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin.Vorjahresgewinner Alex Kumptner blickt mit Vorfreude auf die kommende Staffel: „Ich freue mich, bin heiß auf meine zweite Staffel und werde meinen geschätzten Kollegen zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war! Das Motto dieses Jahr: vom Jäger zum Gejagten." Frank Rosin, der seit der Einführung der Show dabei ist und bislang noch nie gewinnen konnte, schielt auch in diesem Jahr eher weniger auf den Sieg: „Liebe, Empathie und Zuneigung werden in diesem Jahr meine Stärken sein. Es geht um die pure Freude am Kochen!“Tim Raue zeigt sich dagegen angriffslustig: „Während Frank noch seine Jacke sauber schrubbt, Alex 'Everybody's Darling' sein möchte und Alexander damit beschäftigt ist, seine Trophäen zu entstauben, will ich mit meiner Berliner Schnauze und hochindividuellen Kandidat:innen den Sieg erkochen!" Rekordsieger Alexander Herrmann möchte nach 2014, 2016, 2017 und 2019 auch in diesem Jahr den Titel holen: „Die Juroren bei «The Taste» sind quasi wie das A-Team: Frank Rosin ist ganz klar B.A. Baracus, Tim Raue ist Murdock und der Herr Kumptner ist Face aus dem Original-A-Team. Und dann gibt es noch Hannibal, der immer sagt: 'Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.' Jetzt kann man sich ja mal überlegen, wer mit grauem Haar, gefühlt sogar mit Zigarre, am Jury-Pult sitzt und der Boss ist: Richtig, ich. Ich bin DAS A-Team und alles läuft nach meinem Plan. Deswegen werde ich auch dieses Jahr wieder gewinnen!"Aus Quotensicht macht die Fortsetzung Sinn, auch wenn die achte «The Taste»-Staffel im Durchschnitt mit 1,18 Millionen Zuschauern nur 4,7 Prozent Marktanteil einfuhr. Bei den Umworbenen sicherte man sich 0,56 Millionen Zuschauer und im Senderschnitt liegende 7,6 Prozent.