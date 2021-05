Comcast ist an WarnerMedia interessiert

US-Fernsehen

In den Vereinigten Staaten von Amerika denkt ein weiterer Global-Player über einen Zukauf nach.

Der Telekommunikationsgigant AT&T ist finanziell unter Druck geraten, nachdem man es nicht schaffte, den WarnerMedia-Konzern in das Angebot zu integrieren. Ein riesiger Schuldenberg, ein negativer Jahresabschluss und sinkende Dividenden machten die Anleger wütend und führten dazu, dass der Konzern langfristig abgestoßen werden soll.An der Wallstreet wird schon gemutmaßt, welche nächste riesige Fusion ansteht. Wird Apple beispielsweise auf NBCUniversal oder ViacomCBS schielen, um noch weiter im Streamingmarkt zu wachsen? "Wir glauben, dass NBC Universal und ViacomCBS jetzt in einem noch größeren Nachteil in diesem Sektor sind, da sie im Niemandsland feststecken, ohne die inländische Größe und die internationale Roadmap, um mit den jetzt 'Big Four' Streaming-Unternehmen mithalten zu können", sagte Michael Nathanson, ein Analyst der Medienbranche, am Dienstag.Laut Insidern soll sich Comcast in jüngster Vergangenheit mit Entscheidern von WarnerMedia bezüglich einer Fusion ausgetauscht haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die NBCUniversal-Mutter noch ein Angebot eröffnet. Bei der Disney-Fox-Fusion war die Übernahme von Sky schon fast unter Dach und Fach, ehe sich Comcast in einem harten Bieterkrieg gegen den Disney-Konzern durchsetzte. Die Comcast-Tochter und Warner Bros./HBO haben zahlreiche Verträge laufen, die der europäischen Fernsehkette qualitativ hochwertige Inhalte liefern. Diese soll Sky sehr gut entlohnen, wie man aus internen Kreisen hört.