«Addams Family»-Serie mit Jenna Ortega besetzt

US-Fernsehen

Die neue Netflix-Serie stellt die Figur Wednesday Addams in den Mittelpunkt.

Der Streamingdienst Netflix bestellte bereits im Februar die Nachfolger-Serie von der «Addams Family» namens «Wednesday», hat aber erst jetzt eine Hauptdarstellerin gefunden. Mit Jenna Ortega, die Abonnenten schon aus «You» kennen, hat man eine Hauptdarstellerin gefunden. Sie ist auch bekannt aus der The-CW-Serie «Jane the Virgin».«Wednesday» hat eine Bestellung über acht Episoden erhalten. Al Gough und Miles Millar, die zusammen schon «Smallville» drehten, haben die Serie entwickelt und werden als Showrunner und Executive Producer fungieren. Tim Burton ist als Regisseur und ausführender Produzent an Bord. MGM Television wird die Serie umsetzen.Wednesday wurde im Laufe der Jahre mehrfach auf dem Bildschirm dargestellt, wobei Lisa Loring ursprünglich die Hauptrolle in der «Addams Family»-Fernsehserie aus den 1960er Jahren spielte. Christina Ricci verkörperte die Figur in zwei «Addams Family»-Filmen in den 1990er Jahren. Chloë Grace Moretz spricht Wednesday in den Animationsfilmen.