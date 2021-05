Quotencheck

Die 14. Staffel der Mystery-Serie war in den vergangenen Wochen bei ProSieben Maxx zu sehen.

Zwischen 10. Oktober 2019 und 19. November 2020 strahlte der Sender The CW die finale-Staffel aus. Die Serie, die in einem richtigen Grusel-Hype entstand, ist in den Vereinigten Staaten von Amerika schon lange Geschichte. Jensen Ackles ist schon bei der Amazon-Serie «The Boys» untergekommen und Jared Padalecki ist der neue Cordell «Walker». Während Sky vor Kurzem die letzte Staffel beendete, zeigte ProSieben Maxx erst die vorletzte Runde.Diese startete am Montag, den 14. Dezember 2020, um 22.05 Uhr. 0,10 Millionen Menschen verfolgten die Episode „Fremder in einem fremden Land“, bei den Umworbenen fuhr man 0,03 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil von 0,5 Prozent war viel zu gering. Eine Woche später sank das Interesse auf 0,02 Millionen in der Zielgruppe, der Marktanteil stürzte auf 0,3 Prozent ab.Am 28. Dezember und am 4. Januar musste sich ProSieben Maxx mit jeweils 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 0,4 Prozent Marktanteil zufriedengeben. Erst nach einer einwöchigen Pause stieg das Interesse. Die Episode „Alptraum Logik“, die am 18. Januar 2021 gesendet wurde, verbuchte 0,11 Millionen Zuschauer. Mit 0,07 Millionen jungen Fernsehzuschauern erreichte die Unterföhringer Fernsehstation das beste Ergebnis der Staffel. Der Marktanteil lag bei den jungen Leuten bei einem Prozent, dieser Wert wurde auch nicht mehr überboten.In den darauffolgenden vier Wochen sicherte sich «Supernatural» jeweils 0,5 Prozent, die Reichweiten lagen drei Mal bei 0,03 Millionen und einmal bei 0,04 Millionen. Noch einmal deutlich abwärts ging es am 22. Februar, denn die Episode „Nihilismus“ fuhr lediglich 0,02 Millionen junge Zuschauer ein. Der Marktanteil sank erneut auf 0,3 Prozentpunkte.Mit „Familientreffen“, die Geschichte, die am 15. März 2021 über den Sender lief, verbuchte man 0,06 Millionen junge Zuschauer und ergatterte einen Marktanteil von 0,9 Prozent. Wenige Wochen später erzielte man sogar 0,6 Prozent. Das Staffelfinale, das am 10. Mai ausgestrahlt wurde, erreichte insgesamt 0,12 Millionen Zuschauer, wovon 0,04 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei 0,7 Prozent.Die 14. «Supernatural»-Staffel verbuchte bei ProSieben Maxx lediglich 0,11 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei miesen 0,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,03 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei sehr, sehr schlechten 0,5 Prozent. Für eine Free-TV-Premiere war die Performance wirklich übel. Apropos: Die ersten 14 Staffeln sind bei Amazon Prime kostenfrei enthalten.