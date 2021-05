«Der Fall»: ZDF und funk starten True-Crime-Format

Vermischtes

In der ersten Folge geht es um Machtmissbrauch bei der Polizei.

Das ZDF hat für den Internetauftritt funk ein neues True-Crime-Format produziert. Inwird ein Tatablauf von einem Team genau analysiert, dabei soll es nicht nur um das Motiv für eine Tat gehen, sondern die Hosts wollen auch die Psyche von Opfern und Tätern verstehen und erörtern den gesellschaftlichen Zusammenhang. Sechs Hosts bringen sechs unterschiedliche Blickwinkel auf den jeweiligen Fall und schaffen so ein Gesamtbild.Wer sind die sechs Hosts? Ärztin und Journalistin Nemi El-Hassan, Investigativ-Journalistin Yannah Alfering, Kriminalpsychologin Lydia Benecke, Rechtsanwältin Xenia Verspohl, Gerichtsreporter Miguel Helm und Tech-Journalist Daniel Laufer geben in «Der Fall» ihre Expertisen ab. Dabei analysieren sie unter anderem die häufig sehr unterschiedlichen Versionen einer Tat und sprechen mit den Protagonisten der Fälle.Am gestrigen Dienstag, 18. Mai, ist bereits die erste Folge bei YouTube und auf funk.net erschienen. Darin geht es um Machtmissbrauch bei der Polizei. Zwei Polizisten haben im Dienst Sex mit einer Frau, die sie in Polizeigewahrsam haben. Die Polizisten sprechen von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr, die Frau von Vergewaltigung. Es steht Aussage gegen Aussage. Jeden Dienstag um 17 Uhr erscheint eine neue Folge der ZDF-Produktion.