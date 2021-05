Wahl-Triell: RTL kommt den öffentlich-rechtlichen Sendern zuvor

TV-News

Anfang des Jahres kündigte RTL das Triell schon an, nun steht der Termin fest. Der Kölner Sender geht zwei Wochen vor der ARD und dem ZDF auf Sendung.

Anfang Januar kündigte der Privatsender RTL an, dass man ein Triell zur Bundestagswahl mit den Kandidaten der Union, der Grünen und der SPD plane. Damals stand erst ein Teilnehmer quasi fest: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. In der Zwischenzeit steht auch fest, dass Armin Laschet für die Union und Annalena Baerbock für die Grünen kandieren werden. Was nun auch feststeht, ist der Termin, wann RTL das Triell ausstrahlen möchte. Der Kölner Sender plant das Treffen für Sonntag, den 29. August, um 20:15 Uhr.Damit kommt man der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz zuvor, die vor wenigen Tagen ebenfalls ein Triell der genannten drei Namen ankündigte, allerdings erst zwei Wochen später am 12. September. Neben RTL wird auch ntv Ende August die Sondersendung ausstrahlen. Es wird das erste Wahl-Triell in der Geschichte Deutschlands sein. Die Mediengruppe RTL kündigte zudem an, dass das Gespräch auch auf weiteren Plattformen der Mediengruppe zu sehen sein wird – damit dürfte unter anderem TVNow gemeint sein. Ähnlich wie bei ARD und ZDF sollen neben dem Triell weitere Sonderberichterstattungen rund um die Bundestagswahl stattfinden.„Ein zentraler Baustein unserer umfangreichen Wahlberichterstattung ist das erste Triell in der politischen Geschichte Deutschlands. Wir wollen den Menschen einen echten Mehrwert für ihre Wahlentscheidung geben und für einen spannenden, aufregenden TV-Abend sorgen, der der Wichtigkeit dieser Wahl für unser Land gerecht wird. Da bereits ab Mitte August Briefwahl möglich ist, können sie sich bei uns erstmals ein Bild von allen drei Kandidat:innen im direkten Vergleich machen“, erklärt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. Wer das Triell moderieren wird, gab man nicht bekannt.