3 Quotengeheimnisse

Gleich drei Mal ist der Bayrische Ministerpräsident bei Quotenmeter ein Thema.

Am Dienstag war Markus Söder bei Markus Lanz zu Gast. Der Talk vom 18. Mai mit Politiker Markus Söder, Politologe Prof. Thomas Biebricher, Journalistin Kristin Helberg und Psychologe Ahmad Mansour holte 1,90 Millionen Fernsehzuschauer. Eigentlich eine gute Zahl, aber der Marktanteil lag bei „nur“ 12,6 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit 9. März. Bei den jungen Menschen verbuchte das ZDF immerhin neun Prozent, in den vergangenen Wochen waren allerdings bis zu 15,7 Prozent möglich.Theo Koll führte am Sonntag um 19.10 Uhr durch eine neue Ausgabe von «Berlin direkt», bei der der bayrische Ministerpräsident Markus Söder wieder einmal im Mittelpunkt stand. Dieses Mal beschäftigte man sich mit den Querschüssen des CSU-Vorstands. 3,50 Millionen Menschen verfolgten die Ausgabe, die deutlich besser lief als in der Vorwoche. Aber das Ergebnis vom vergangenen Wochenende war auch die zweitniedrigste Reichweite seit 11. Oktober 2020. Der Marktanteil lag bei mäßigen 13,3 Prozent, beim jungen Publikum standen 7,9 Prozent auf der Uhr.Ganz anders ist die Lage im Freistaat Bayern, denn der Bayrische Rundfunk fuhr am Dienstag wieder Top-Werte ein. Der Bayrische Ministerpräsident Markus Söder verkündete unter anderem die Öffnung von Fitnessstudios und erlaubt schon in wenigen Tagen Veranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Teilnehmern. «Rundschau» verbuchte um 18.30 Uhr 0,48 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag in Bayern bei 16,8 Prozent. Die Spätausgabe holte noch einmal 0,24 Millionen Zuschauer, allerdings wurden nur noch 5,8 Prozent verbucht.