Ein Jahr nach George Floyd: Rückblick bei WELT und HISTORY

TV-News

Bei WELT und dem HISTORY Channel wird am 25. Mai, genau ein Jahr nach dem Tod von George Floyd, auf die Tat, die Hintergründe und Folgen zurückgeblickt.

Beim HISTORY Channel beginnt die Sonderprogrammierung am 25. Mai ab 15 Uhr mit der Dokumentation, gefolgt von, ebenfalls eine Dokumentation, gesendet ab 15:50 Uhr. Im Zentrum der Dokumentationen stehen die schwarze Kultur in Amerika in einem geschichtlichen Rückblick. Bei der im Anschluss laufenden Doku(17:25 Uhr) geht es das Leben des Boxers Muhammad Ali und seine Erfahrungen mit Rassismus im Profisport. Zum Abschluss der Programmierung beim HISTORY Channel werden beide Teile der Dokumentationab 18:25 Uhr gesendet.Beim Sender Crime + Investigation geht es thematisch weiter mit den Dokumentationen(20:15 Uhr) und(21:05 Uhr), beides in deutscher TV-Premiere. Ab 22 Uhr folgt die Dokumentation, bevor ab 22:50 Uhrdie Sonderprogrammierung abschließt.Der Sender WELT beschäftigt sich an diesem Tag, dem 25. Mai, ebenfalls mit der Thematik um George Floyd und die schwarze Community in den USA und der Welt. In der Primetime wird eine neue Dokumentation von Stefan Schwarzkopf, dem US-Korrespondenten, gesendet. Unter dem Titelmöchte Schwarzkopf darauf schauen, wie sich Minneapolis, die Heimstadt Floyds, in den letzten zwölf Monaten entwickelt hat. Der Redakteur war öfters vor Ort und konnte mit Einwohnern, Einwohnerinnen, Politikern, Sozialarbeitern, Aktivisten oder Polizisten sprechen. Bereits am Freitag dieser Woche, dem 21. Mai, sendet WELT die Dokuum 23:05 Uhr und um 0:05 Uhr auf N24 Doku . Hier sollen die beklemmenden Geschehnisse des 6. Januar 2021 gezeigt werden, hautnah, ungefiltert und mit brutaler Wucht. Beide genannten Dokumentationen sind deutsche TV-Premieren.