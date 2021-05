ZDFneo bestellt zweite «Studio Schmitt»-Staffel

TV-News

Die zweite Staffel soll doppelt so viele Folgen wie die erste beinhalten.

Tommi Schmitt ist ein bekannter Name auf dem Podcast-Markt. Zusammen mit Felix Lobrecht räumt er mit «Gemischtes Hack» regelmäßig Preise ab. Im Fernsehen ist der Autor und Kolumnist bislang eher hinter der Kamera tätig gewesen, er schrieb unter anderem für «TV Total» und «Late Night Berlin» Witze. Seit diesem Jahr ist er auch vor der Kamera zu sehen. Bei ZDFneo startete er Anfang April eine neue Late-Night-Show namens. Angekündigt wurden acht Folgen. Nun verlautete aus Mainz eine frohe Botschaft für alle Fans des Formats.«Studio Schmitt» wurde um eine weitere Staffel verlängert. Sie soll doppelt so viele Ausgaben beinhalten wie bisher, bei Seapoint Productions, der Produktionsfirma hinter der Show, wurden 16 neue Folgen bestellt. Gezeigt sollen sie nach einer Sommerpause ab Ende August, weiterhin immer donnerstags ab 22:15 Uhr bei ZDFneo und schon zwei Stunden vorher in der Mediathek. Bis es soweit ist, bleiben aber noch drei weitere Ausgaben der ersten Staffel. Am kommenden Donnerstag begrüßt Schmitt den Psychologen und Autor Dr. Leon Windscheid bei sich im Studio. Eine Woche später wird der Journalist und Bestseller-Autor Constantin Schreiber zu Gast sein und zum Abschluss darf sich Schmitt auf Frank Thelen freuen.Die bisherigen Ausstrahlungen waren ein voller Erfolg für den Spartensender. Laut Sender-Angaben kamen die Ausgaben auf 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 1,2 Prozent. Im Schnitt sahen 300.000 Zuschauer die Late-Night-Sendung. Auch online läuft es für «Studio Schmitt» gut. In der ZDFmediathek wurden für die fünf bisher verfügbaren Folgen bis einschließlich 16. Mai insgesamt 2,01 Millionen Abrufe gezählt (durchschnittlich 401.000 Sichtungen / 0,22 Millionen Zuschauer pro Folge).