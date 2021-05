Sat.1 sollte auch «Rolling» abschreiben

Quotennews

Die neue Quiz-Show ist am Vorabend schon gescheitert. Auch VOX kann zuletzt nicht zufrieden sein.

Mit der Quiz-Showstartete Sat.1 das nächste Format, das quotentechnisch wirklich schwach läuft. Die ersten fünf Episoden kamen auf maximal 0,89 Millionen Zuschauer, Ausgabe sechs fuhr nur 0,68 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil der Dienstags-Folge lag bei 3,7 Prozent.Bei den jungen Zuschauern geht es nach einem mittelmäßigen Start immer weiter abwärts. Am Montag wurden 0,19 Millionen Umworbene gemessen, am Dienstag standen nicht viel bessere 0,20 Millionen auf der Uhr. Fürläuft es um 19.00 Uhr auch nicht gerade besser, die Sendung holte 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 6,1 Prozent.VOX hat 20 „neue“ Episoden vonim Programm, die im Sommer 2019 entstanden. Zuletzt schalteten weniger als eine halbe Million Menschen ein, am Dienstag fuhr man 0,45 Millionen Zuschauer ein. Bei den jungen Zuschauern erreichte man 0,13 Millionen, der Marktanteil lag bei mauen 5,8 Prozent.