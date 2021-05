Primetime-Check

Wie schlagen sich die Serien im Ersten? Punktet VOX mit seinem Tauschkonzert?

Am Dienstagabend hatten wiederunddie Nase vorne. 5,00 und 4,95 Millionen Menschen schalteten ein, die Marktanteile lagen bei 16,2 sowie 16,3 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 5,8 und 7,8 ermittelt. Mitundwaren 4,8 respektive 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen möglich. Die Gesamtreichweiten beliefen sich auf 3,21 und 2,63 Millionen, die Marktanteile standen bei 11,8 und 12,0 Prozent.sicherte sich 3,51 Millionen Zuschauer, eheauf 2,92 Millionen Zuschauer kam. Dassorgte für 4,02 Millionen, die Marktanteile lagen bei 11,4, 9,6 und 14,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 10,3, 7,6 und 10,6 Prozent ein.brachte 2,21 Millionen Zuschauer zu RTL, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 11,4 Prozent.brachte Sat.1 immerhin 7,0 Prozent in der Zielgruppe, bei allen Zuschauern wurden 1,02 Millionen erzielt.sorgte für 1,19 Millionen Zuschauer bei ProSieben, in der Zielgruppe standen 11,3 Prozent auf der Uhr. Mitfuhr VOX 1,44 Prozent Marktanteil ein, insgesamt wurden 8,5 Millionen ermittelt.Bei RTLZWEI standauf dem Programm, das diese Woche von 1,05 Millionen Menschen verfolgt wurde. Die Sendung verbuchte 6,0 Prozent Marktanteil,bekam 4,8 Prozent bei Kabel Eins. Der Spielfilm verbuchte 1,03 Millionen Zuschauer.