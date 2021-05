Upfronts 21: CBS überrascht mit «NCIS» am Montag

Hintergrund

Der Dienstag steht ganz im Zeichen von «FBI», während man ansonsten vor allem auf bekannte Marken zurückgreift.

Am dritten Tag der Upfront-Woche veröffentlichte CBS sein Programm für die kommende Fernsehsaison. Direkt zum Wochenauftakt hat das Network mit dem Auge eine Überraschung parat, denn das seit der Einführung im Jahr 2003 auf dem Dienstag beheimatetewechselt auf den Montagabend. Das erlaubt es dem Sender das Schlachtschiff mit dem neuen Ablegerzusammenzulegen, was möglicherweise zu beliebten Crossover-Episoden führen könnte. Beim Stichwort Crossover ist man auch schnell beim Dienstag angelangt, der ganz im Zeichen von Dick Wolf steht, der schon bei NBC zwei Abende füllt. Den Anfang macht Mutter-Serie, ehe das neu bestellteübernimmt.rundet den Abend ab. Der Vollständigkeit halber: Am Montag startet CBS mit den beiden Sitcomsundin die Woche.Auch am Mittwoch muss das CBS-Publikum nicht auf Krimiware verzichten, muss sich dafür allerdings bis 22 Uhr gedulden. Erst dann übernimmt die neue Serie, das den mittlerweile vierte Ableger der «CSI»-Reihe darstellt. War anfangs von einer Miniserie die Rede, soll das Format wohl jetzt doch eine ganze Staffel erhalten. Im Vorfeld gehtauf Sendung, das aufgrund der Corona-Pandemie seit vergangenem Frühling pausiert. Danach folgt ein weiteres Wettkampf-Format:. Am Donnerstag gibt es insgesamt drei Chuck-Lorre-Produktionen,und das im April gestartetebilden das Sitcom-Tandem zum Auftakt, ehe die im April bestellte Comedyübernimmt, die mit Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones, Richie Moriarty, Asher Grodman, Rebecca Wisocky, Sheila Carrasco, Danielle Pinnock und Roman Zaragoza besetzt ist. Darauf folgt Lorres. Auch am Donnerstag endet der Abend mit einer Krimi-Serie,zeigt sich auf einem neuen Sendeplatz und wechselt vom Montag auf den Donnerstag.Der Freitag steht dann wiederum ganz im Zeichen von Kriminalformaten.geht in die fünfte Staffel,wurde um eine vierte Staffel verlängert unddarf sich nun schon das elfte Mal über eine Verlängerung freuen. «S.W.A.T.» wechselt jedoch im Verlauf des Herbstes auf den Sonntag, wennzu Paramount+ wechseln wird. Der Sonntag besteht wie gehabt ausund. In der Midseason werden sich weitere Neuzugänge präsentieren, darunter ein Medical-Drama namens, das mit Sophia Bush und Jason Isaacs besetzt ist und von Katie Wech, Jennie Snyder Urman and Joanna Klein produziert wird. Dazu kommt die Comedy-Serieüber den professionellen Bowler Tom Smallwood, der von Pete Holmes verkörpert wird. Außerdem wird die ShowPremiere feiern. Corona-bedingt noch in der Schwebe ist die Rückkehr von. Neuen Folgen vonundstehen nichts im Weg, ebenso wie der neuen Reihe, in der Aktivisten und ihre Beweggründe und Ziele vorgestellt werden. Prinzipiell ist CBS auf ein älteres Publikum ausgerichtet, das noch nicht so viel streamt. Daher besteht das Programm weiterhin aus vielen Dramen.8 p.m. «The Neighborhood»8:30 p.m. «Bob Hearts Abishola»9 p.m. «NCIS»10 p.m. «NCIS: Hawai’i»8 p.m. «FBI»9 p.m. «FBI: International»10 p.m. «FBI: Most Wanted»8 p.m. «Survivor»9 p.m. «Tough As Nails»10 p.m. «CSI: Vegas»8 p.m. «Young Sheldon»8:30 p.m. «United States of Al»9 p.n. «Ghosts»9:30 p.m. «B Positive»10 p.m. «Bull»8 p.m. «S.W.A.T.»9 p.m. «Magnum P.I.»10 p.m. «Blue Bloods»8 p.m. Wiederholungen9 p.m. Wiederholungen10:00-11:00 PM «48 Hours»7 p.m. «60 Minutes»8 p.m. «The Equalizer»9 p.m. «NCIS: Los Angeles»10 p.m. «Seal Team»