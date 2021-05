Peacock bestellt «Vampire Academy»

US-Fernsehen

Hinter der neuen Serie steht «Vampire Diaries»-Produzentin Julie Plec.

Der Comcast-Streamingdienst Peacock hat eine Serien-Adaption der Bücherin Auftrag gegeben. Als Autoren sollen Julie Plec und Marguerite MacIntyre fungieren, Plec ist selbst großer Fan dieser Young-Adult-Reihe. In «Vampire Academy» überwindet die Freundschaft zweier junger Frauen ihre auffallend unterschiedlichen Klassen, während sie sich darauf vorbereiten, ihre Ausbildung abzuschließen und in die königliche Vampirgesellschaft einzutreten."Julie Plec hat mit «The Vampire Diaries» und den Spin-Off-Serien «The Originals» und «Legacies» eines der größten Fan-Favoriten-Universen geschaffen, und wir freuen uns, diesem leidenschaftlichen Publikum eine brandneue Geschichte auf Peacock zu liefern", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Julie ist bekannt für binge-able, fesselnde Dramen und wir wissen, dass «Vampire Academy» die Peacock-Zuschauer bis zum Schluss in Atem halten wird."Neben «The Vampire Diaries», «The Originals» und «Legacies» - die zusammen auf über 300 Episoden kommen - ist Plec derzeit ausführender Produzent bei «Roswell, New Mexico» bei The CW, dessen zweite Staffel letztes Jahr ausgestrahlt wurde. Die dritte Staffel von «Legacies» wird seit Kurzem ausgestrahlt. Zwischen 2007 und 2010 wurden insgesamt sechs Bücher der Vampir-Reihe «Vampire Academy» veröffentlicht.