«Tuesday»: «Veep»-Star Louis-Dreyfus ist dabei

US-Fernsehen

Das „Mutter-Tochter-Märchen“ wird gerade von A24 entwickelt.

Mit der HBO-Serie «Veep» hatte Julia Louis-Dreyfus den großen Durchbruch. Nach dem Ende der Reihe konnte die Schauspielerin nun eine weitere namhafte Rolle ergattern – und zwar in dem kommenden A24-Film. Die genauen Details werden noch unter Verschluss gehalten, allerdings spricht die Produktionsfirma von einem „Mutter-Tochter-Märchen“.Während Louis-Dreyfus die Mutter verkörpert, wird die irische Schauspielerin Lola Petticrew die Tochter mimen. BBC Film kofinanziert den Film zusammen mit A24, neben BFI-Mitteln aus der National Lottery und Cinereach. Das Projekt wurde mit BBC Film, BFI und Gingerbread Pictures entwickelt.Die in London lebende Filmemacherin Daina O. Pusic führt bei «Tuesday» in ihrem Spielfilm-Regiedebüt Regie. Sie erlangte Anerkennung, nachdem ihr Kurzfilm «The Beast» 2015 auf dem Telluride Film Festival Premiere feierte. A24 ist unter anderem für «Minari» und «Lady Bird» ► bekannt.