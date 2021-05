«Grey's Anatomy» bleibt über eine Million Zuschauer

Quotennews

Die Folgen der neuen Staffel «Grey's Anatomy» kamen in der Vorwoche der 1-Million-Marke gefährlich nah, gestern konnte man sich von dieser Marke wieder etwas entfernen.

Auch wenn Zahlen nicht alles sind, so kam die Primetime in der Vorwoche bei ProSieben mit der dritten Folge der neuen Staffel voneinem Negativ-Rekord gefährlich nah. Zuvor lagen alle Ausspieltermine über der 1-Million-Marke und auf einmal lag man bei 1,005 Millionen Zuschauern und auch der Marktanteil fiel auf 3,4 Prozent. Glücklicherweise müssen sich die Fans der Serie jedoch keinerlei Sorgen machen, denn in dieser Woche reichte es schon wieder für 1,21 Millionen Zuschauer, einen Marktanteil von insgesamt 4,1 Prozent und in der Zielgruppe ging es ebenfalls wieder nach oben auf 0,67 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent Anteil am Markt.Auf die im Anschluss laufende Folgeverlor der Sender wenige Zuschauer und so verweilten 1,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil verblieb bei 4,1 Prozent. Gleiches Bild in der Zielgruppe, hier verweilten 0,63 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank jedoch auf 8,9 Prozent.Ab 22:15 Uhr startete dann noch die neue Staffel der Serievon und mit Klaas Heufer-Umlauf. Die Staffel-Premieren sahen noch 0,5 Millionen Zuschauer, wovon sich 0,29 Millionen der Zielgruppe zuordnen lassen konnten. Die Marktanteile lagen bei 2,5 Prozent am Gesamtmarkt und 5,6 Prozent am Zielgruppenmarkt. Wenn auch nicht schlecht, sieht ein Glanzstart auch anders aus.