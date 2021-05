«Großstadtrevier» landet mit Serienspecial vor «Terra X»

Quotennews

Das Serienspecial «Großstadtrevier – St. Pauli, 06:07 Uhr» landete in der Primetime deutlich vor dem Ergebnis der «Großen „Terra X“-Show» im Zweiten.

Im öffentlich-rechtlichen Primetime-Vergleich setzte sich das Erste mit dem Primetime-Serienspecial desdeutlich durch. Insgesamt konnte die eigentliche Vorabend-Show ganze 6,95 Millionen Zuschauer mobilisieren und so einen Marktanteil von starken 23,6 Prozent erzielen. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren landete das Programm bei 0,73 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,9 Prozent.Zur gleichen Zeit konnte das ZDF undlediglich 3,42 Millionen Zuschauer verbuchen und damit 11,7 Prozent Marktanteil erzielen. In der Gruppe der jüngeren Zuschauer landete man bei 7,1 Prozent Anteil und 0,52 Millionen Zuschauern. Damit lief es zudem schlechter als bei der letzten „Terra X“-Show am 5. Mai, hier kam man auf 3,92 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,7 Prozent. Damals waren zudem 0,64 Millionen Jüngere vertreten, welche einen Marktanteil von 8,1 Prozent verursachten.Am Vorabend ab 18 Uhr dominierte immer das ZDF über dem Ersten. Mit einer Folge SOKO Wismar konnte das Zweite 3,69 Millionen Zuschauer an Land ziehen und so 19,3 Prozent des Marktes belegen. Bei den Jüngeren kam man auf 5 Prozent Marktanteil bei 0,19 Millionen Zuschauern. Im direkten Vergleich dazu lief im Ersten ab 18 Uhrund hier waren lediglich 3,3 Millionen Zuschauer vertreten. Mit den 0,34 Millionen Jüngeren und den resultierenden 9,3 Prozent Marktanteil war das Erste immerhin in dieser Kategorie ebenfalls Sieger. Insgesamt landete «Wer weiß denn sowas?» bei einem Anteil von 18 Prozent am Gesamtmarkt.