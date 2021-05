Constantin Film mit zwei Deutschlandpremieren bei Sky Cinema

TV-News

Durch den Vertrag mit Constantin Film prämieren zwei weitere Titel direkt bei Sky Cinema. Sky-Kunden können sich auf «Wrong Turn - The Foundation» und «Horizon Line» freuen.

Am Pfingstsamstag dürfen sich die Sky-Kunden durch den Vertrag des Konzerns mit Constantin Film über eine exklusive Filmpremiere freuen. Los geht es am 22. Mai mitin der Uncut Version. Der neue Teil der Horror-Reihe konnte sich wieder über Alan B. McElroy als Drehbuchautor freuen, wenn sich auch für Fans der Reihe einiges ändern wird. Im Groben gesprochen erwartet eine Gruppe von ehemaligen Studenten in einem Wald eine neue, 150 Jahre alte Zivilisation. Der Kult mit dem Namen Foundation hat jedoch auch Besucher von Außen keinerlei Lust und zeigt sich wenig freundlich. Gezeigt wird der Streifen ab dem 22. Mai exklusiv bei Sky, sowie über Sky Ticket, jeweils in der Uncut Version.Einen Monat später, am 25. Juni, geht es dann mitund damit dem nächsten Neustart los. Hier dreht sich die Handlung um ein Ex-Liebespaar, dass zu einer Hochzeit auf einer Trauminsel eingeladen wurde und sich gerade in einer einmotorigen Cessna auf dem Weg dort hin befindet. Das Unglück lässt nicht lange auf sich warten, denn der Pilot der Maschine erleidet einen Herzinfarkt und so müssen die beiden ehemals Verliebten die Kontrolle übernehmen, als just in diesem Moment ein Tropensturm näher kommt.«Horizon Line» ist ab dem 25. Juni exklusiv bei Sky verfügbar und kann via Sky Ticket abgerufen werden. Durch die Zusammenarbeit von Sky und Constantin Film fanden schon Filme wie «Das perfekte Geheimnis» oderden Weg direkt ins Sky-Angebot. Zudem konnten sich Sky-Kunden weiterhin über die «Resident Evil»-Reihe oder die beiden «Wickie»-Filme,und, freuen.