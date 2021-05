Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren moderieren «Die Alm»

TV-News

Auch der Umfang der Staffel sowie der Starttermin wurden bekannt gegeben.

Anfang März gab ProSieben bekannt, dass man ein längst vergessenes Format wiederaufleben lassen werde. Die Rede war von. Damals war dies allerdings schon das Ende der Durchsage, zum Inhalt, Line-up oder Starttermin ließ man keine Informationen durchsickern. Man verriet lediglich, dass man das Show-Comeback „noch in diesem Jahr“ starten werde. Nun gab es nähere Informationen.«Die Alm – Promischweiß & Edelweiß» wird am 24. Juni mit sechs Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Moderiert wird die Reality-Show von Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren. Die beiden beobachten und kommentieren das „heitere Treiben auf der prominentesten Alm der Welt“, wie ProSieben wissen ließ. Düren freut sich auf die Aufgabe, der nach eigener Aussage großer Reality-TV-Fan sei und wirklich alles aus dem Genre aufsage. „Das wird ein sehr spannendes Paket. Für Collien und mich ist es das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten - ich freu mich echt darauf", so Düren.Collien Ulmen-Fernandes ist froh über Düren an ihrer Seite: „Da ist bestimmt ordentlich was los auf der Alm. Vermutlich klopfen wir nach drei Tagen an und wollen mit einziehen. Ich bin sehr froh, dass ich mit Christian mein persönliches Reality-TV-Wikipedia an meiner Seite habe." Wer an der Redseven-Entertainment-Produktion teilnimmt, wird weiterhin unter Verschluss gehalten. Fest steht nur, dass es „Promischweiß und Fleiß zum Almkönig:innen-Titel“ braucht.