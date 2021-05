Nur 5,2 Prozent für die «About You Awards»

Quotennews

In der vergangenen Woche fuhr «Germany’s Next Topmodel» die geringste Reichweite der Staffel ein, nun wurde der zweitschwächste Wert verbucht.

Seit rund drei Jahren kooperieren die Otto-Tochter About You und der Fernsehsender ProSieben – allerdings mit wenig Erfolg. Neben den Factual-Shows «All About You – Das Fashion Duell» und «Style your Star – It’s About You» sind bei der Unterföhringer Fernsehstation auch die «About You Awards» vertreten, die im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen sind.Vor zwei Jahren durfte sich Sandra Lambeck als Style Influencer des Jahres nennen, beste Newcomerin wurde Brian Haverie. In diesem Jahr gingen die Preise unter anderem an Tarik Tesfu für „Empowerment“, Mogli für „Style“ und Tupoka Ogette als „Idol of the Year“. Die dritte Übertragung bei ProSieben konnte ebenfalls nicht punkten. In den vergangenen Jahren verbuchte man bei den Umworbenen 7,2 und 8,6 Prozent, nun wurden 5,2 Prozent Marktanteil gemessen. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,28 Millionen ein. Bei allen Zuschauern sorgte die Übertragung für 0,28 Millionen und 2,6 Prozent.Um 20.15 Uhr sendete ProSieben eine neue Ausgabe von, in der Alex, Ashley, Dascha, Romina, Soulin und Yasmin für ein Magazin-Cover shooteten. Außerdem war Kerstin Schneider und Alessandra Ambrosio zu Gast. ProSieben fuhr mit der Sendung 2,25 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 7,7 Prozent. Bei den Umworbenen sorgte man für 1,43 Millionen mit 18,9 Prozent Marktanteil.erreichte im Anschluss noch einen Marktanteil von 13,2 Prozent in der Zielgruppe.