«Hello, Jack!»: Jack McBrayer moderiert Apple-Serie

Der Konzern aus Cupertino produziert eine neue Serie für Kinder, die Jack McBrayer moderieren und produzieren wird.

Wie das Branchenblatt ‚Variety’ erfahren hat, wird Jack McBrayer der Moderator der neuen Apple-Kinderserie. Er war zusammen mit Angela C. Santomero Mitschöpfer der Sendung, die Kinder im Vorschulalter in eine Welt einladen soll, in der ein kleiner Akt der Freundlichkeit die Welt verändern kann. Neben besonderen Gaststars wird McBrayer Kinder dazu inspirieren, Probleme mit Freundlichkeit und Herz zu lösen. Die Show wird auch einen Song der amerikanischen Rockband OK Go enthalten.Sowohl McBrayer als auch Santomero sind ausführende Produzenten von «Hello, Jack!». Die Serie wird von der mit dem Emmy Award ausgezeichneten 9 Story Media Group produziert und vom Oscar-nominierten Studio Brown Bag Films animiert. Wendy Harris und Vince Commisso fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Für Jax Media sind Tony Hernandez und John Skidmore als ausführende Produzenten tätig. Guy Toubes ist Showrunner. Mit Junlei Li, Dozent für frühkindliche Erziehung an der Havard Graduate School of Education, hat man wissenschaftliches Know-How verpflichtet, er fungiert als Experte für Freundlichkeit und menschliche Verbindung in der Serie.Jack McBrayer ist am bekanntesten für seine Zeit in der erfolgreichen NBC-Sitcom «30 Rock», in der er Kenneth Parcell spielte. Die Rolle brachte McBrayer 2009 eine Emmy-Nominierung ein. Bisher erhielt er drei weitere Emmy-Nominierungen in seiner Karriere: zwei für die Web-Serie «30 Rock: Kenneth the Webpage» und eine weitere für «Your Pretty Face Is Going to Hell». McBrayer wurde zum ersten Mal während seiner Zeit bei «Late Night with Conan O’Brien» bekannt.