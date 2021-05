«Wahl-O-Mat mit mir»: MDR-Format für Diskurs über politische Themen

TV-News

Ab dem 21. Mai läuft für drei Wochen beim MDR das neue Format «Wahl-O-Mat mit mir», in welchem zwischen Jung und Alt Kompromisse bei politischen Themen gesucht werden.

Das Format ist auf drei Termine, den 21. und 28. Mai und den 4. Juni, festgelegt, wobei sich in jeder Folge Vertreter aus einer jüngeren und ein Vertreter einer älteren Generation gegenüberstehen sollen. Dadurch soll Verständnis für politische Meinung des anderen aufgebaut werden, Hintergründe geklärt werden und Vorurteile abgeschafft werden. Die Termine sind passend zu Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewählt. Es geht jedoch keinesfalls nur darum, dass beide Protagonisten ihren jeweiligen Standpunkt verständlich machen, es soll eher ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen Meinungen gefunden werden.Ziel ist also ein Diskurs beider Parteien, um idealerweise einen gemeinsamen Weg zu finden. Der Ablauf funktioniert wie beim "normalen" Wahl-O-Mat, sprich es werden Fragen zu Innen- und Außenpolitik, Umwelt und Sicherheit oder zu Soziales und Wirtschaft gestellt und je nach Antwort soll der Wahl-O-Mat schlussendlich eine Partei zum Wählen empfehlen. Ob das beiauch zum Konzept gehört bleibt fraglich, denn die jeweiligen Paare aus alter und junger Generation müssen sich bei jeder Antwort auf eine Möglichkeit einigen, eben einen Kompromiss finden.Die drei Paare für die Ausstrahlungen bestehen aus Egbert (69 Jahre) und Lara (23), Günter (70) und Henriette (19) und Petra (65) und Domenic (25). Vorerst startet das Format «Wahl-O-Mat mit mir», wie erwähnt, zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, soll aber zur Landtagswahl in Thüringen und zur Bundestagswahl fortgesetzt werden.