13th Street zeigt die finale Staffel von «Absentia»

TV-News

Die dritte und letzte Staffel der Thriller-Serie «Absentia» gibt es als deutsche Erstausstrahlung bei 13th Street ab dem 23. Juli.

Ab dem 23. Juli zeigt der Sender 13th Street die finale dritte Staffel der Thriller-Serie «Absentia» um 20:13 Uhr. Stana Katić kommt dabei als ehemalige FBI-Agentin Emily Byrne nicht zur Ruhe: Als ihr Ex-Mann verschleppt wird, macht sie sich auf die Suche nach den Hintermännern und stößt bei ihren Nachforschungen auf eine weitreichende Verschwörung innerhalb des FBI.Die Story der letzten Staffel schleißt an den Ereignissen der zweiten und der Suspendierung der FBI-Agentin an. Emily Byrne versucht gemeinsam mit ihrem Sohn Flynn und Ex-Mann Nick Durand ein geordnetes Familienleben zu führen. Doch als eines Abends eine verzweifelte Frau mit brisanten Informationen über eine internationale Verbrecherorganisation vor ihrer Tür auftaucht und Nick um Hilfe bittet, ist es mit der Ruhe vorbei. Bald darauf wird Nick von der Organisation nach Europa verschleppt. Völlig auf sich allein gestellt, macht sich Emily auf die Suche nach ihrem Ex-Mann. Dabei kommt sie einer Verschwörung auf die Spur, die bis in die Führungsriege des FBI hinein reicht.Neben Stana Katić in der Hauptrolle sind auch Patrick Heusinger, Patrick McAuley, Neil Jackson, Matthew Le Nevez und Natasha Little zu sehen. Stana Katić fungiert nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als ausführende Produzentin der Serie, die von Masha Produktion im Auftrag von Sony Pictures Television produziert wurde. Executive Producer sind Julie Glucksman, William Pascoe und Kasia Adamik. Von der dritten Staffel von «Absentia» werden jeweils fünf Episoden am 23. Juli und am 30. Juli ab 20.13 Uhr gezeigt.