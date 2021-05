3 Quotengeheimnisse

Die neue Comedy schlägt sich laut Comedy Central recht gut. Auch «Fugget About It» zeigte sich zuletzt recht stark.

Die deutsche Adaption der Comedy-Central-Serie «What I Wish I’d Said» ist am 16. April 2021 beim deutschen Comedy Central zu sehen. Bislang erreichte die erste Episode mit seinen Wiederholungen 0,96 Millionen Fernsehzuschauer. Unter diesen Zuschauern waren 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige. Klassisches Fernsehen zieht noch immer, denn bei YouTube ist die Produktion mit weniger als 100.000 Abrufen derzeit noch nicht gefragt. Die vierte Episode verbuchte vergangenen Freitag den zweitbesten Marktanteil und konnte sich seit dem Start des Formats um 40 Prozent steigern.Am Sonntag startete die kanadische Animationsserie «Fugget About It» beim Unterhaltungssender Comedy Central. In der Primetime erzielte das Format von Nicholas Tabarrok und Willem Wennekers einen Marktanteil von 1,2 Prozent. Das Format dreht sich um die Nachwuchsführungskräfte, bestehend aus Matt und Jake, die beim Megakonzern namens Hamption DeVille arbeiten.Der Sender Comedy Central (inklusive Comedy Central +1) verbuchte am Sonntag 1,6 Prozent bei den jungen Fernsehzuschauern. Damit fuhr man den erfolgreichsten Tag im Mai ein. Im April verbuchte der Fernsehsender im Schnitt 1,1 Prozent und verzeichnete ein Minus zum Vormonat von 0,1 Prozent. Allerdings ging es gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,1 Prozentpunkte aufwärts. Comedy Central ist bei den jungen Menschen beliebt, beim Gesamtpublikum fuhr man im April nur 0,3 Prozent ein.