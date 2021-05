Knapp zwei Millionen Zuschauer sehen «Du musst dich entscheiden»-Auftakt

Quotennews

Im Anschluss war «stern TV» nicht so erfolgreich wie in den vergangenen Wochen.

RTL befindet sich im Wandel, das ist hinlänglich bekannt. Bisher hat sich das vor allem auf strukturelle und personelle Ankündigungen beschränkt, doch mit dieser Woche sind die ersten Veränderungen auch in der Primetime zu sehen. Am Dienstag startete miteine Familienspielshow und am gestrigen Mittwoch folgte ein weiterer TV-Start.feierte Premiere. Wie die Murmel-Show war das Personal weitestgehend bekannt, Maria Barth trat gegen Jürgen Vogel an. Einzig Moderatorin Katrin Bauerfeind hätte man nicht unbedingt bei RTL erwartet, sie ist häufig bei der Konkurrenz von ProSieben zu sehen und moderierte beispielsweise kürzlich das Kanzlerkandidatinnen-Interview mit Annalena Baerbock.«Murmel Mania» legte am Dienstag einen guten Start hin. Konnte «Du musst dich entscheiden» da mithalten? Insgesamt schalteten 1,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Die von Chris Tall moderierte Sendung erreichte 2,63 Millionen. Die Barth-Vogel-Show belegte mit dieser Reichweite etwas unterdurchschnittliche 6,8 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe sorgte das neue Format für eine Reichweite von 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Dies entsprach einem Marktanteil von soliden 11,7 Prozent. Bei «Murmel Mania» am Dienstag wurden 14,6 Prozent verzeichnet.Im Anschluss gingauf Sendung. In der Sendung sprach die Hauptbelastungszeugin im Fall Christoph Metzelder erstmals im deutschen Fernsehen. 1,60 Millionen interessierten sich für das Interview, wovon 0,65 Millionen aus der werberelevanten Gruppe stammten. Die Sehbeteiligungen steigerten sich auf 8,3 Prozent insgesamt und 11,8 Prozent bei den Jüngeren.