National Geographic Wild mit dem Hai-Juli

National Geographic Wild bietet mit einem ganzen Monat über Haie, darunter 15 deutsche Erstausstrahlungen, einen wahrlichen Highlight-Monat.

Ab dem 5. Juli gibt es jede Menge „Hai-Lights“ bei National Geographic Wild, denn im Juli taucht der Sender in die tiefen Ozeane und zeigt jeden Montag um 20:10 Uhr sechs Hai-Formate in Folge sowie ab dem 1. Juli jeden Werktag ab 17:00 Uhr ein Triple-Feature. Mit 15 deutschen Erstausstrahlungen und spektakulären Dokumentationen rund um die faszinierenden Meeresjäger, darunter auch der «Thor»-Star Chris Hemsworth, der an Australiens Hai-Hotspot surft, kann sich der Monat als wahrer Highlight-Monat betiteln lassen.Den Monat beginnt die siebte Staffel der Doku-Serie «Haie auf Angriff» mit den Hintergründen einzelner Haiangriffe ab dem 5. Juli, jeden Montag um 20:10 Uhr. Am 5. Juli um 21:00 Uhr geht es mit der Dokumentation «Der größte Bullenhai der Welt?» weiter, in der ein 450 Kilogramm schwerer Bullenhai gefunden wurde. Am gleichen Tag um 21:45 Uhr wird in der Doku «Hai vs. Killerwal» erforscht, wie sich die Räuber der Meere gegenseitig sehen. Konkurrenten oder Beute? Wenig später um 22:35 Uhr zeigt National Geographic Wild mit dem Dokumentarfilm «Jagdtaktiken der Haie» welche unterschiedlichen Hai-Arten überhaupt existieren.Am 12. Juli ab 21:00 Uhr wird der Kampf «Hai vs. Krokodil» präsentiert und mit der Doku «Rivalen: Haie vs. Orcas» um 21:45 Uhr mit den Killerwalen fortgeführt. Am 19. Juli um 21:00 Uhr gibt es den Film «Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth», in dem der Hollywood-Star in Australien surft. Am gleichen Tag um 21:45 Uhr wird mit der Dokumentation «Haie - Vereint in der Jagd?» ein mögliches Rudelverhalten der Jäger erforscht. Anschließend gibt es um 22:35 Uhr mit «Hai-Alarm im Paradies» eine Analyse der Haiangriffe des Badeortes Cid Harbor in Australien.Am 26. Juli beginnt das Abendprogramm um 21:00 Uhr mit «Haiangriff: Die Paige-Winter-Story» über das Schicksal von Winter Page. Abgelöst wird die Doku um 21:45 Uhr von dem Film «Der tödlichste Hai der Welt» über die gefräßigsten Haie der Geschichte. Das Ende der Highlights macht dann «Taktik der Zitronenhaie» um 22:25 Uhr über den mehr als drei Meter langen Zitronenhai, der um die Vulkaninsel Fernando de Noronha kreist.