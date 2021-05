«Germanys Next Topmodel» verliert enorm an Reichweite

Quotennews

Bisher lief es für das Klum-Format bei ProSieben auch im Jahr 2021 gewohnt gut. Doch gestern brachen die Quoten besorgniserregend ein.

Die Model-Showkann entspannt auf eine bisher erfolgreiche Staffel zurückblicken und ist voll auf Kurs Halbfinale, auch wenn Halbfinale bei GNTM mittlerweile heißt, dass noch sechs Mädchen dabei sind. Im April und Mai lagen die Quoten bisher konstant über 2,3 Millionen Zuschauer, um die 9 Prozent Marktanteil und bei der Zielgruppe lag man mit grob 1,5 Millionen Zuschauern stets um die 20 Prozent. Starke Werte durchweg, jedoch wenn man hoch schwebt, fällt man umso tiefer. So gestern in der Donnerstagsprimetime geschehen.Mit nur 1,82 Millionen Zuschauern zeigt sich das Klum-Format erstmals seit langem sehr schwach, auch der Marktanteil mit 5,7 Prozent verheißt nichts Gutes. Die Zielgruppe bleibt von dem Einbruch nicht verschont und landet mit 1,14 Millionen Zuschauern bei "nur" 12,7 Prozent. Im Sport würde man nach so einer Leistung unweigerlich die Frage, woran es gelegen hat, stellen. So auch hier und der Sport scheint seine Rolle dabei zu spielen. Das DFB-Pokalfinale ließ sämtliche anderen Sendeergebnisse weit hinter sich und sorgte mit 9,54 Millionen Zuschauern für den Tagesbestwert. Auch die jüngeren Zuschauer wollten lieber das Erste als ProSieben sehen, hier landeten 2,81 Millionen beim Pokalfight. Es resultierten Marktanteile von 30 Prozent insgesamt und 30,6 Prozent am Zielgruppenmarkt.Doch nicht nur der Fußball erscheint am schwachen GNTM-Ergebnis schuld. Dass nunim ZDF mit 4,47 Millionen Zuschauern sehr gut lief, wird eher weniger ProSieben-Zuschauer gekostet haben, jedoch dass «The Great Wall» ► bei RTL ebenfalls starke Quoten zeigte schon eher. Hier schalteten 2,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den Film mit Mat Damon ein, somit 6,9 Prozent Marktanteil. Immerhin zeigt sich ProSieben hier in der Zielgruppe als Sieger, denn RTL schalteten lediglich 0,76 Millionen umworbene Zuschauer ein, somit ein Marktanteil von 8,4 Prozent. Ob nun dasoder docham Quotentief Schuld waren, wird sich zwar nie klären lassen, man wird jedoch kommende Woche sehen, ob es wieder bergauf geht.