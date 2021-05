«exactly»: Investagitv-Format für die junge Zielgruppe des MDR

TV-News

Der Mitteldeutsche Rundfunk wagt sich mit dem Format «exactly» in die Welt des Investigativ-Journalismus, Sendeplattform ist dabei "online only".

Die Zielgruppe des neuen Investigatvi-Formatsvom MDR richtet sich an die 25- bis 35-Jährigen, wodurch die Ausspielwege ARD-Mediathek und YouTube durchaus sinnvoll erscheinen. Junge Journalistinnen und Journalisten sollen im Zweiwochenrhythmus, genauer jeden zweiten Donnerstag, eine neue Reportage zu aktuell relevanten und disktuierten Themen veröffentlichen. Die Beiträge sollen einen kritischen Blick auf die Umwelt werfen, gesellschaftliche Veränderungen beobachten und zudem an Debatten über die entsprechenden Themen teilnehmen.Die Protagonisten sollen zumeist aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen kommen, die Themen hingegen deutschlandweit relevant sein. Erste, bereits veröffentlichte Reportagen beschäftigen sich mit Klimaschutz, Sportwetten und Second-Hand, also klaren Themen für die jüngere Generation. Das Format entsteht in Zusammenarbeit mit der Leipziger Redaktion Politische Magazine/Reportage und dem MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt.Neben dem neuen Format findet man auf dem YouTube-Kanal von MDR Investigativ auf die Recherchen und Reportagen des politischen Magazins FAKT (ARD), exakt und Exakt - Die Story (beide MDR).