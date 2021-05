FOX beendet «Prodigal Son»

US-Fernsehen

Die Serie endet somit nach zwei Staffeln.

Am kommenden Dienstag wird die letzte Folge der FOX-Serieausgestrahlt, allerdings hat der Sender am Montag bereits kurzen Prozess gemacht und die Serie abgesägt. Intern wollte man das Projekt fortführen, sagte ein Insider dem amerikanischen Branchenmagazin „Variety“, allerdings seien die Reichweiten deutlich zu niedrig gewesen.Die Serie folgt Malcolm Bright (Tom Payne), einem Profiler mit dem seltenen Talent, sich in die Köpfe von Mördern hineinzuversetzen. In der Serie spielen außerdem Lou Diamond Phillips, Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena, Halston Sage, Bellamy Young und Catherine Zeta-Jones sowie Michael Sheen.Chris Fedak und Sam Sklaver haben die Serie entwickelt und fungieren als ausführende Produzenten, Showrunner und Autoren der Serie. Greg Berlanti und Sarah Schechter fungieren über Berlanti Productions ebenfalls als ausführende Produzenten. «Prodigal Son» wird von Berlanti Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und Fox Entertainment produziert.