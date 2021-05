«The Biggest Loser - Power Couples»: Abnehmen im Doppelpack

TV-News

In dem neuen Spin-Off von «The Biggest Loser» treten nun Familienpaare an, um abzunehmen und sich die Siegerprämie zu holen.

In dem Sat.1 Spin-Offgeht es diesmal nur für Familienduos in das Abnehm-Camp. Zurzeit krempeln acht Familienpaare, bestehend aus einem Elternteil und einem Jugendlichen im Alter von 15 bis 26, in einem fünfwöchigen Camp-Aufenthalt auf Naxos ihr Leben um. Der Unterhaltungs- und stellvertretender Senderchef von Sat.1, Mark Land sagt zu dem neuen Spin-Off: „In jeder Staffel von «The Biggest Loser» verhelfen Dr. Christine Theiss und ihr Team mit ihrer Erfahrung und viel Herzblut den Teilnehmern zu einem gesünderen Leben. Mit «The Biggest Loser - Power-Couples» bauen wir nun eine der erfolgreichsten Sat.1-Marken aus und begleiten in sechs Folgen erstmals Familienpaare auf ihrer emotionalen Abnehm-Reise.“Im Team der Abnehm-Coaches stehen die Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss, Fitness-Experte Ramin Abtin und Arzt und Ernährungsexperte Dr. Christian Westerkamp. Zusätzlich werden die Kandidaten auch mental unterstützt, denn Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer steht ihnen zudem zur Seite: „Körper und Geist bilden eine unzertrennbare Einheit. Ist das Verhältnis auf einer Ebene gestört, werden anfangs Warnsignale gesendet. Werden diese missachtet, erkrankt der Körper oder der Geist und im schlimmsten Fall beides. Ich möchte den Kandidat:innen dabei helfen, zu erkennen, an welcher Stelle sie ihre Bedürfnisse überhört haben und ihnen Mittel sowie Strategien an die Hand geben, um ein selbstbestimmtes und gesundes Leben zu führen“, so die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Bahlol-Schröer.Gemessen werden bei dem neuen Spin-Off die verlorenen Pfunde beider Teammitglieder, sodass die „Couples“ nur zu zweit zur Siegerprämie von 50.000 Euro gelangen können. Die Show wurde von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios produziert und von Sat.1 in Auftrag gegeben. Die Mitarbeiter sowie Kandidaten müssen während des gesamten Produktionslaufes strenge Hygiene-Vorschriften einhalten. Der Ausstrahlungstermin ist für den Spätsommer 2021 geplant.