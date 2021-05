Der Sat.1-Nachmittag ist stets knapp unter einer Million

Quotennews

Ab 15 Uhr konnte Sat.1 am gestrigen Montag, dem 10. Mai zumindest eines von sich behaupten: Man lag mit jedem Format knapp unter einer Million Zuschauern. Aber, will man das?

Grundsätzlich klingt diese Meldung im ersten Moment nicht schlecht. Im doch hart umkämpften Nachmittags-Markt sind knapp eine Million Zuschauer keinesfalls schlecht, jedoch ist Konstanz stets der Feind des Fortschritts. Oder? Ab 15 Uhr steigerte sich die Reichweite des Senders mit einer Folgeauf 0,91 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,8 Prozent. Die Zielgruppen-Beteiligung zeigte sich mit 0,13 Millionen und einen Marktanteil von 7,7 Prozent ebenfalls nicht schlecht. Im Gegenteil, ein guter Start, denn das folgende Formatließ etwas nach und landete bei noch 0,81 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,9 Prozent. Die Zielgruppe wiederum steigerte sich leicht auf 0,16 Millionen Zuschauer und 8,2 Prozent Marktanteil.Mit leichten Schwankungen schaffte esum 17:30 Uhr am ehesten an die eine Million ran. Insgesamt waren hier 0,99 Millionen Zuschauer mit dabei, ein Marktanteil von 7,4 Prozent. Die Zielgruppe steigerte sich den gesamten Nachmittag Schritt für Schritt und lag zu dieser Zeit bei 0,228 Millionen Zuschauern und einem Anteil von 8,2 Prozent. Das neue Nachmittags-Quiz-Formatlies da im direkten Anschluss wieder etwas nach und landete bei 0,88 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,1 Prozent. In der Zielgruppe ein gleiches Bild mit 0,227 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,2 Prozent waren die Zahlen minimal rückläufig im Vergleich zur Vorsendung.Alles in allem also ein durchaus erfolgreicher Nachmittag bei Sat.1 . Könnte man meinen, doch auch bei Sat.1 wird es Personal geben, welches sich zwar über die Zahlen freut, doch zumindest mit einem Auge trauert, dass man es eben nie geschafft hat, mal die 1 vor dem Komma stehen zu haben. Man schafft eben geradeso nicht, was VOX mit einemoder RTL mit Shows wieoderschaffen.