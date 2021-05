Sportcheck

Fußball, Fußball und ein bisschen Radsport. Der Sportcheck behandelt überwiegend die Lieblingssportart der Deutschen.

Olympia in bester Bilder-Qualität

Olympische Spiele sollen heuer in Tokio stattfinden. Und Eurosport meldet nun, vom 23. Juli bis 8. August (so wie auch die Winterspiele in Peking bereits Anfang 2022) die Wettkämpfe in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität zu übertragen. Der Eurosport 4K Eventsender ist in der Zeit der Spiele bei HD+ auf UHD1 verfügbar. Der Sender Discovery Deutschland kündigt inklusive Eröffnungs- und Schlussfeier 200 Stunden Live-Berichterstattung an. Und eben ganz besonders gute Bilder. Auch vom 4. bis 20. Februar des nächsten Jahres.



Superbikes auf ServusTV

Zum Abschluss des Sportchecks dieser Woche noch schnell etwas von ServusTV: Der Sender wird auch hierzulande zwei weitere Jahre die Superbike-Weltmeisterschaft übertragen und hat den bekannten Fahrer Sandro Cortese als Experten gewinnen können. Vom 21. bis 23. Mai steht im spanischen Aragon das erste von 13 Rennwochenenden der WSBK auf dem Programm. Servus TV kündigte die Übertragung aller Rennen live im TV und/oder Online-Sportplattform an, ebenso über die Mobile- und Smart-TV-App. Die World Superbike unterscheidet sich insofern von der MotoGP ™ , als dass hier auf „ Straßenbikes mit 1000 bis 1200 ccm Hubraum gefahren wird.





Die TV-Highlights der nächsten Tage:



* Montag, 12.15 Uhr: Giro d´Italia (Radrennen, 3. Etappe, Eurosport)



* Montag, 17.45 Uhr : Holstein Kiel - Hannover 96 (Fußball, 2. Bundesliga, Nachholspiel, Sky)



* Montag, 18.45 Uhr : SV Waldhof Mannheim - Hallscher FC (Fußball, 3. Liga, Magenta TV )



* Montag, 20.00 Uhr : Hamburger SV - 1. FC N ürnberg (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)



* Montag, 21.10 Uhr: FC Porto - SC Farense (Fußball aus Portugal, Liga NOS, sportdigital)



* Montag, 22.15 Uhr: u.a. Hamburger SV - 1. FC Nürnberg (Fußball, 2. Bundesliga, Zusammenfassung des 32. Spieltags, Nitro)



* Dienstag, 18.45 Uhr : EWE Baskets Oldenburg - BG Göttingen (Basketball , Bundesliga, Magenta TV )



* Dienstag, 18.45 Uhr: Manchester United - Leicester City (Fußball aus England, Premier League, Sky)



* Dienstag, 19.00 Uhr: Olympische Spiele (Magazin aus Eurosport)



* Dienstag, 20.45 Uhr: SSC Neapel - Udinese Calcio (Fußball aus Italien, Seria A, DAZN)



* Dienstag, 21.05 Uhr: FC Southampton - Crystal Palace (Fußball aus England, Premier League, Sky)



* Dienstag, 21.30 Uhr: Sporting Lissabon - Boavista Porto (Fußball aus Portugal, Liga NOS, DAZN und sportdigital)



* Dienstag, 21.45 Uhr: San Francisco - Giants Texas Rangers (Baseball, MLB, DAZN)



* Mittwoch, 18.00 Uhr: Schalke 04 - Hertha BSC (Fußball, Bundesliga, Nachholspiel, Sky)



* Mittwoch, 20.30 Uhr: RB Salzburg - Rapid Wien (Fußball aus Österreich, Tipico-Bundesliga, Sky)



* Mittwoch, 20.45 Uhr: THW Kiel - Paris St. Germain (Handball, Champions League, Viertelfinale, DAZN)



* Mittwoch, 22.00 Uhr: Atletico Madrid - Real Sociedad San Sebastian (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)



* Donnerstag, 01.00 Uhr: Toronto FC - Columbus Crew (Fußball aus den USA, MLS, DAZN)



* Donnerstag, 04.00 Uhr: Phoenix Suns - Portland Trail Blazers (Basketball, NBA, DAZN)



* Donnerstag, 15.30 Uhr: Jahn Regensburg - Holstein Kiel (Fußball, 2. Bundesliga, Nachholspiel, Sky)



* Donnerstag, 17.30 Uhr: Circuit de Wallonie (Radsport, Eintagesrennen, Eurosport)



* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. Frisch Auf Göppingen - TuSEM Essen (Handball, Bundesliga, Sky)



* Donnerstag, 20.15 Uhr: Borussia Dortmund - RB Leipzig (Fußball, DFB-Pokal, Finale aus Berlin, ARD)



* Donnerstag, 21.15 Uhr: Manchester United - FC Liverpool (Fußball aus England, Premier League, Sky)



Freitag, 01.10 Uhr: Boston Red Sox - Los Angeles Angels (Baseball, MLB, DAZN)



* Freitag, 11.00 Uhr: Tennis, WTA-Turnier (Viertelfinale der Damen aus Rom, DAZN)



* Freitag, 19.00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Meppen (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)



* Samstag, ab 12.00 Uhr: HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08 Rosengarten und danach TuS Metzingen - SG Bietigheim (Handball, Damen, Pokal, Final Four, Sport 1)



* Samstag, 14.00 Uhr: u.a. Dynamo Dresden - Türkgücü München (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)



* Samstag, 17.30 Uhr: u.a. Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart (Fußball, Bundesliga, Zusammenfassung 33. Spieltag, ARD)



* Samstag, 18.00 Uhr: Juventus Turin - Inter Mailand (Fußball aus Italien, Seria A, DAZN)



* Samstag, 18.30 Uhr: Leicester City - FC Chelsea London (Fußball aus England, FA-Cup, Finale, DAZN)



* Samstag, 19.30 Uhr: u.a. Kayserispor - Fenerbahce Istanbul (Fußball aus der Türkei, Süper Lig, Bet365 Stream)



* Samstag, 20.45 Uhr: AS Rom - Lazio Rom (Fußball aus Italien, Seria A, DAZN)



* Sonntag, 11.00 Uhr: Großer Preis von Frankreich (5. Lauf zur Motorrad-WM aus Le Mans , Servus TV)



* Sonntag, 12.00 Uhr: Eulen Ludwigshafen - HSG Nordhorn (Handball, Bundesliga, Sky)



* Sonntag, 14.30 Uhr: FC Utrecht - PSV Eindhoven (Fußball aus den Niederlanden, Eredivisie, Sportdigital.TV)



* Sonntag, 15.30 Uhr: u.a. VfL Osnabrück - Hamburger SV (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)



* Sonntag, 18.30 Uhr: HSC Coburg - SG Flensburg-Handewitt (Handball, Bundesliga, Sky)



* Sonntag, 19.30 Uhr: u.a. SC Paderborn - Greuther Fürth (Fußball, 2. Bundesliga, Zusammenfassung des 33. Spieltags, Sport 1)

In allen Fußball-Ligen stehen die letzten, entscheidenden Wochen der Saison an - und deshalb dreht sich dieser Sportcheck mal wieder in erster Linie rund um das runde Leder. Auch oder sogar in erster Linie wegen der anstehenden EM. Doch auch Tennis spielt eine kleine Rolle. Denn hier steht das letzte große Turnier an vor den French Open. Und bei einem Rad-Klassiker werden einem Deutschen gute Chancen bescheinigt auf den Sieg.Wie „ Clap", das People-Magazin der Kommunikationsbranche, meldet, will Sky seine in den letzten Jahren stets frei empfangbaren Sport News wieder zum Pay-TV-Kanal für zahlende Abonnenten machen. 2011 startete dieses Nachrichtenformat, 2016 wurde es verfügbar für alle Interessenten und sollte neugierig machen auf die kostenpflichten Inhalte des Senders. Sky gab zu diesen Spekulationen noch keinen Kommentar ab. allerdings will „ Clap" erfahren haben, dass die Sport News, die ohnehin nicht die erwünschte Reichweite gebracht haben sollen, zur neuen Fußball-Saison nur noch für Kunden anschaubar sein sollen.Wir bleiben bei „ Clap" und einem Bericht zur anstehenden Fußball-EM diesen Sommer. „Fußball & Familie“ erscheint am 25. Mai mit einem Special und einer Auflage von mehr als einer Million Exemplaren. Das Sportmagazin ist ein Gemeinschaftsprodukt der Media Group und der Sport1 GmbH und erschien im März als Beilage in 20 Tageszeitungen. „Fußball & Familie“ soll sich nicht speziell an den absoluten Fan wenden, sondern bietet eher Storys für die nur am Rande Fußball-Interessierten. Für den Inhalt sorgen die Sportjournalisten Alex Steudel und Pit Gottschalk. Umfragen zur ersten Ausgabe im Frühling ergaben, dass drei Viertel der Konsumenten ansonsten kein anderes Fußball-Magazin lesen würden.Nochmals Fußball-Europameisterschaft: Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft, Michael Ballack, soll Experte werden bei Magenta TV. Um an der Seite von Moderator Johannes B. Kerner Insiderwissen preis zu geben. Der TV-Sender der Telekom hat alle 51 Partien der EM im Angebot, zehn davon sogar exklusiv. Ballack, heute 44 Jahre alt und 2002 und 2006 bei den Weltmeisterschaften der Top-Start des Nationalteams, arbeitete schon 2012 bis 2016 bei großen Turnieren für den US-Sender ESPN und im Deutschen Fernsehen für die ARD und für RTL Nochmals Fußball: Die Bundesligisten hätten ihn ja auch kommende Saison lieber weiter auf dem Rasen gesehen. Doch die Altersregelung sorgt für das Aus von Manuel Gräfe als Schiedsrichter. Doch nun wird der beliebte Unparteiische Experte im ZDF bei der Europameisterschaft ab dem 11. Juni und unterstützt das Moderations- und Reporterteam. Gräfe folgt auf den Schweizer Urs Meier, der seit 2005 bei den großen Turnieren für das ZDF tätig war.Vom Fußball kurz zum Radsport: Seit Samstag läuft der 104. Giro d'Italia, der bis 30. Mai die Teilnehmer über fast 3500 Kilometer vom Startort Turin nach Mailand führt - natürlich über Umwege und vor allem diverse Berge. Emanuel Buchmann vom Team Bora-Hansgrohe zählt dabei zu den Favoriten. Dem Deutschen wird der Gesamtsieg zugetraut. Letztmals in den 90er Jahren bejubelte man hierzulande einen Triumph bei einem Klassiker. Jan Ullrichs Erfolg bei der Tour de France hat im Nachhinein freilich einen faden Beigeschmack. Das Mehretappenrennen in Italien gewann freilich in der Geschichte noch nie ein Deutscher.Und damit zum Tennis, wo es mit Sascha Zverev ja auch einen Deutschen in der Weltspitze gibt. Nachdem er jüngst sogar auf Sand Rafael Nadal geschlagen hat, könnte er auch beim seit Sonntag laufenden ATP Masters in Rom gute Chancen haben. Neun der Top-19-Spieler sind dabei, Sky berichtet täglich live und exklusiv. Das Turnier ist das letzte vor den großen French Open, die vom 30. Mai an in Paris stattfinden. Aus Rom bringt Sky das Highlight am Sonntag, 16.5.: Das Finale ab 17.00 Uhr. Die Tennis-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem können Tennis-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Tennis-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat.Auch alteingesessene Institutionen müssen neue Wege gehen. Und so hat sich das «Sportstudio» im ZDF insofern einer Frischzellenkur verschrieben, als dass man nun auf TikTok präsent ist. Zeina Nasser und Magdalena Austermann sowie Divimove aus Berlin stecken dahinter. Rund 60 Sekunden lange Videos sollen auf der Plattform auch die jüngsten Sportfans neugierig machen auf das Schlachtschiff des Zweiten. Nassar ist Boxerin, Austermann Journalistin.