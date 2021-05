TV-News

«50 Jahre Dalli Dalli»: Jubiläumsshow für die ZDF-Primetime

Felix Maier von 10. Mai 2021, 10:25 Uhr

Am 13. Mai 1971 feierte «Dalli Dalli» Premiere im ZDF und die Show sollte eine der beliebtesten Sendemarke werden. Am 15. Mai 2021, also 50 Jahre später, sendet das Zweite eine Neuauflage der Sendung.

Wie bereits im März via Quotenmeter berichtet, moderiert die Neuauflage von «Dalli Dalli» am 15. Mai um 20:15 Uhr Johannes B. Kerner und es werden prominenten Gäste erwartet, welche zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt waren. Aufgeteilt in Zweierteams können sich die Zuschauer auf Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Laura Wontorra und Malaka Mihambo, Anja Kling und Jan Josef Liefers, Giovanni Zarrella und Guido Cantz, Frauke Ludowig und Caro Daur, Petra Gerster und Gerhard Delling, Jürgen von der Lippe und Michael Mittermeier und Cornelia Poletto und Johann Lafer freuen. Moderator Kerner freut sich auf den Abend und möchte mit dem «Dalli-Klick» und weiteren temporeichen Spielen die legendären Momente aus vergangenen Show-Tagen wieder aufleben lassen.



In der Jury der Show werden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sitzen. Die Beteiligten an «50 Jahre Dalli Dalli - die große Jubiläumsshow» versprechen also einen durchaus kurzweiligen Abend. Ausgelegt ist das Sendeformat auf 150 Minuten und wurde gemeinschaftlich mit dem ORF produziert. Bleibt nur noch auf das eingängige Signal zu warten: "Dalli Dalli!"



Wer nicht nur eine Neuauflage des Formats sehen möchte, der kann in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai, genauer um 3:00 Uhr ZDF einschalten. Zu dieser nächtlichen Sendezeit schickt das ZDF Folge 105 von «Dalli Dalli» aus dem Jahr 1981 über den Äther. Mit von der Partie sind hierbei Tony Marshall, Sepp Maier, Herbert Prikopa und Uschi Glas. Über die ZDFmediathek sind zudem seit dem 8. Mai bereits weitere ausgewählte Folgen von «Dalli Dalli» verfügbar.

