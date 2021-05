Sky vergrößert das Rennsportprogramm

TV-News

Mit den Übertragungsrechten an der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS stockt der Sender das Sky-Rennsportprogramm auf.

Die Motorsportfans unter den Sky-Zuschauern können sich freuen, denn Sky fügt neben der Formel 1, Formel 2, Formel 3, dem Porsche Mobil 1 Supercup und der Extreme E nun auch ein weiteres Rennen in ihr Rennsportprogramm hinzu. Nun soll nämlich auch dieauf dem neuen Motorsportsender Sky Sport F1 und im Sport-Paket von Sky zu sehen sein. Das Rennen wird mit GT3-Fahrzeugen ausgetragen und ist erstmals am morgigen Dienstag, dem 11. Mai zu sehen. Ab 19 Uhr werden dort die Highlights der Rennwochenenden von Monza und Magny-Cours gezeigt.Die «Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS» ist eine seit 2011 bestehende Rennserie für GT3-Fahrzeuge. Die Serie wird unterteilt in zwei Cups: den Sprint Cup und den Endurance Cup. Insgesamt sind in der Saison 2021 zehn Rennwochenenden geplant: Monza, Magny-Cours, Circuit Paul Ricard, Zandvoort, Misano, Spa, Brands Hatch, Nürburgring, Valencia und Barcelona. Highlight der Saison sind die 24 Stunden von Spa. Seit 2019 ist Sky mit einem eigenen Rennteam mit dabei. Mit einem Ferrari 488 GT3 konnte sich das britische Team vergangenes Jahr den ersten Platz im Sprint-Cup und der kombinierten Serienwertung einbringen, während die Endurance-Cup-Kampagne unter anderem den zweiten Platz in Imola und beim prestigeträchtigen Total 24 Hours of Spa einbrachte.Unterstützt wurde das Team unter anderem vom ehemaligen Formel 1 Fahrer Giancarlo Fisichella. Highlights und Höhepunkte des Cups werden bereits am 11. Mai um 19:00 Uhr und 20:45 Uhr auf Sky gezeigt, die ersten Liveübertragungen finden am 19. Juni ab 15:15 Uhr und am 20. Juni um 13:45 statt. Die Vereinbarungen die Sky mit dem Rechteinhaber SRO Motosports getroffen hat, umfasst zudem noch: Sky dürfe neben den nachrichtlichen Berichterstattungen und den Live-Übertragungen, die Inhalte auch auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket sowie über die digitalen Plattformen von Sky Sport hochladen.