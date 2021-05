FYEO stockt mit über 200 Titeln auf

TV-News

Durch die Kooperation mit dem Audio-Medienhaus ZEBRALUTION kann FYEO ihr Hörspielangebot mit mehr als 200 Titeln erweitern.

Alle FYEO-Abonnenten können sich freuen, denn die Audio-Plattform veröffentlicht im Rahmen einer Kooperation mit dem Digital-Vertrieb ZEBRALUTION gleich mehr als 200 neue Hörbücher auf einmal. Die Titel sind ab sofort abrufbar und beinhalten unter anderem Werke des, Jörg Maurer, wie beispielsweise, Gillian Flynns Bestsellerund ؜von Fantasy-Queen Leigh Bardugo. Der Schwerpunkt der neuen Titel liegt auf Krimis, Comedy und Belletristik, wer sich aber eine komplette Übersicht zu den Titeln anschauen möchte, findet diese in der FYEO-App.Luca Hirschfeld, Head of FYEO, sagt zu den neuen Titeln: „Zusätzlich zu unseren Audio-Blockbustern und preisgekrönten Doku-Reihen haben FYEO-Hörer:innen jetzt auf einen Streich Zugriff auf über 200 Hörbuch-Titel - und das unbegrenzt sowohl zeitlich als auch in der Stückzahl. Dieses neue Angebot macht FYEO noch attraktiver für Audio-Fans - und FYEO zum perfekten Begleiter, wenn man in der kommenden Urlaubssaison faul in der Sonne am Strand oder am heimischen Baggersee liegt.“ Der Managing Director Audiobook von ZEBRALUTION, Nils Hollmann ergänzt: „Wir freuen uns sehr, mit einer tollen Auswahl an Hörbüchern und Hörspielen von unseren Verlagen das attraktive Premium-Audio-Angebot von FYEO noch vielseitiger zu gestalten. Mit FYEO haben wir einen Partner gefunden, der sowohl unsere 'All Audio'-Vision als auch unsere Bereitschaft neue Wege zu gehen teilt.“FYEO ist die erste, eigene Audio-On-Demand Plattform der Seven.One Entertainment Group. Sie bietet kostenlose, aber auch kostenpflichtige Hörspiele an und ist unter anderem auch wegen Titeln wieoderbekannt geworden. Der Partner von FYEO, durch den die Veröffentlichung der über 200 Titel zustande gekommen ist, heißt ZEBRALUTION. ZEBRALUTION war schon vor 18 Jahren im „Digital-Audio“-Bereich tätig und war somit eine der ersten großen Plattformen für Hörspiele. Heute ist das das Unternehmen eines der führenden Audio-Medienhäuser für den ganzheitlichen digitalen Vertrieb und der Vermarktung von Audioinhalten.