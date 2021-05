«It's a Sin» startet bei Starzplay

TV-News

Wie bereits im März berichtet bestätigt sich nun, dass Starzplay die Miniserie «It's a Sin» ins Programm nimmt. Losgehen wird es am 20. Juni.

Vom Erfolgs-Produzenten Russel T Davies geschaffen und mit einer herzzerreißenden wie auch liebenswürdigen Handlung kommt die fünfteilige Miniserieam 20. Juni in das Angebot von Starzplay. Im Bericht im März wurde noch davon ausgegangen, dass die Serie nur für den deutschen und italienischen Markt kommt, jetzt wurde veröffentlicht, dass sich zudem auch Zuschauer aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und in Liechtenstein freuen können. Zumindest in den jeweiligen deutschsprachigen Teilen. Neue Episoden werden immer sonntags bereitgestellt.Auf der Berlinale feierte die Serie ihre Deutschlandpremiere und wurde von Publikum und Kritiker gleichermaßen gelobt. «It's a Sin» möchte die Geschichte einer Gruppe junger Männer während der AIDS-Krise der 80er-Jahre erzählen. Mit allen Facetten von Liebe, Dramen, Freundschaft und Zusammenhalt. Begleitet werden Ritchie, Roscoe und Colin, als sie ein neues Leben in London beginnen wollen.Produziert wird die Serie von der RED Production Company im Auftrag von Channel 4 und All3Media International und HBO Max . Russel T Davies fungierte als Autor, schrieb die Drehbücher der Serie und fungierte neben Nicola Shindler als ausführender Produzent