Der doppelte Eddie Murphy bei KabelEins

Die 80er-Jahre Filmreihe «Beverly Hills Cop» hat zweifelsohne Kult-Charme. KabelEins widmete Teil eins die gestrige Primetime und schickte Teil zwei direkt hinterher.

Ob nun Eddie Murphy als verrückter aber genialer Polizist, das 80er-Jahre Setting oder die ikonische Musik.darf in keiner Sammlung von Polizei-Filmen fehlen. Demanch sendete KabelEins Teil eins der Reihein der gestrigen Primetime. Mit dabei waren 1,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, welche für einen Marktanteil von 4,1 Prozent sorgten. Bei den Zuschauern aus der werberelevanten Zielgruppe reichte es mit 0,38 Millionen Zuschauern für einen Marktanteil von glatten 5 Prozent ab 20:15 Uhr.Warum nur Teil eins, wenn wir gleich zwei senden können? Das wird sich KabelEins wohl gedacht haben, denn direkt im Anschluss lief ab 22:30 Uhr der nächste Teil der Reihe. Es verweilten durchaus ansehnliche 0,8 Millionen Zuschauer, was für den Sender einen Marktanteil von 5,5 Prozent bedeutete. Die Zielgruppe verlor deutlich weniger Zuschauer und landete bei noch 0,3 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,7 Prozent.Abgerundet wurde der Polizeiabend bei KabelEins mit dem 2004er-Filmmit Jackie Chan in der Hauptrolle. Hierbei verweilte dann ab 0:30 Uhr jedoch wirklich nur noch die hartgesottenen Polizei-Film-Fans und/oder die "Vor-dem-Fernseher-Eingeschlafenen". Der Film sorgte mit 0,2 Millionen Zuschauern für noch 4,9 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe verabschiedete sich quasi komplett, es konnte noch 0,06 Millionen Zuschauer gemessen werden. Immerhin noch ein Marktanteil von 5,4 Prozent.